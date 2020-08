Vuelve LUX Fighting League a Monterrey

Monterrey, NL.- Monterrey volverá a ser el epicentro de las Artes Marciales Mixtas con el evento 010 de LUX Fighting League, que se celebrará el 18 de septiembre.

Será la segunda función consecutiva que la liga haga en la Ciudad, luego del evento 009, donde Marco Beltrán refrendó su título del peso Gallo ante David "León" Mendoza.

Nuevamente un cinturón estará en juego para la nueva función, el de peso Mosca, con el enfrentamiento entre el brasileño Alessandro Costa (6-2) y Luis Solórzano (6-4).

Asimismo, en la misma noche, saldrán las tres semifinalistas restantes del torneo "Guerreras LUX", con los combates entre Alejandra "Mexa" Orozco vs. Judith "Judas" Bolaños; Laura Zamora vs. Tani Torres y Ana Pau Guerrero vs. Yaneth Vidal, en busca de la primera campeona de las 115 libras de la liga.

Originalmente este evento estaba programado para realizarse en Chihuahua el 21 de mayo, sin embargo, la situación por la pandemia del coronavirus modificó el plan.

