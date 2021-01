"Ya no tenemos tiempo", entre lagrimas David pide ayuda para su trasplante

Monterrey.- David Antolín, un niño de 17 años de edad, está luchando por su vida, pero el tiempo esta por terminarse, así lo menciona entre lagrimas en un video que subió a una cuenta de Instagram donde piden apoyo para juntar el dinero para realizarle un trasplante pulmonar.

El menor, originario de Monterrey, padece fibrosis quística, una enfermedad crónica, degenerativa e incurable, en un video que subió a la red social de Instagram pide que lo apoyemos a cumplir su "milagro de vida", también relata que los médicos le han dicho que le queda poco tiempo, al decir esto su voz se quiebra y comienza a llorar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La meta es juntar 450 mil dólares para poder realizarse un trasplante de ambos pulmones, el niño se encuentra hospitalizado actualmente, en la grabación que subió también relata que este martes, 26 de enero volvió a recaer.

"Tuve una crisis muy grave, mi saturación bajó a 40, un ritmo cardiaco de 170, no fue fácil, lamentablemente me tuvieron que hacer respiración mecánica.. me pudieron estabilizar... se habló con el equipo médico, dice que ya no tenemos mucho tiempo, tenemos que actuar de la manera más rápida." dijo David en el video

Les hablo a ustedes para pedirles de su ayuda, para que me apoyen en mi milagro de vida, dijo David llorando

Para donar puedes hacerlo en la cuenta de Banco Firme a nombre de David Antolín Morin Guzmán, tarjeta: 5359430900303087, cuenta: 813839539, clave: 062580008138395396. Puedes ingresar a https://www.pulmonesparaantolin.com/ para conocer a Antolín y su historia.