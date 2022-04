"Yo siempre trate de ayudarla", supuesto taxista asegura que no acosó a Debanhi

Nuevo León.- A casi una semana de la localización sin vida de la joven Debanhi Susana Escobar, nuevas pistas en torno a que fue lo que llevó a su desaparición y muerte han surgido. Ahora el supuesto chofer que la abandonó a la joven en medio de la carretera, aseguró que nunca la tocó, e incluso hizo todo lo posible para llevarla a su casa.

Así lo afirmó Juan David Cuellar, quien decidió dar la cara ante los medios, luego de que Mario Escobar padre de Debanhi afirmará que hay videos en poder de la Fiscalía en los que supuestamente se observa como él extendió su mano para tocar a Debanhi. razón por la cual se habría bajado del vehículo.

Fue durante una emisión del programa de noticias, Info 7 conducido por el periodista Luis Padua y Gladyss Cárdenas, que Juan David Cuellar reveló su versión de los hechos y dio algunos detalles de que fue lo que ocurrió la madrugada del 9 de abril.

En entrevista, Juan explicó que fueron las amigas de Debanhi quienes lo contactaron a través de la aplicación de Didi para llevarlas desde San Nicolas a las quintas donde sería la fiesta y una de ellas le pidió el número para que las llevará de regreso.

Añadió que horas más tarde, durante la madrugada las amigas le envían un mensaje para que las recogiera, sin embargo, solo suben a Debanhi, mientras las amigas se marchan en otro carro. Aclaró que en ese momento la joven comenzó a llorar pues indicó que las amigas no la habían querido llevar a un lugar que no especifico. Esto mientras el auto permanecía parado ya que la dirección de la casa le fue proporcionada momentos después.

Tras iniciar el viaje, Juan Cuellar recordó que Debanhi le pidió bajarse del auto, pero él no accedió pues se encontraban en un lugar con puro monte, por lo que le propuso devolverla al lugar donde la había recogido pero al llegar no quiso bajarse, por lo que volvió a retomar el camino rumbo a la dirección que le dieron las amigas.

"Ella me dice que me detenga, me detengo, y me dice que la bajará ahí, pero era un monte, le dije no te puedo bajar aquí, si quieres te dejo en el lugar que te recogí. Al momento de llegar me dice que no se va a bajar, que la deje en una fiesta al lado de la quinta, pero no se quiso bajar", mencionó y añadió por esta razón retomo la dirección que le proporcionaron.

Metros después de tomar la carretera, el chofer mencionó que Debanhi pidió que detuviera el auto, a lo cual accedió pues pensó que quería vomitar y fue ahí que ella se bajó y donde fue tomada la fotografía que se volvió viral.

"Tomo las fotografías, le aviso a sus amigas que se bajó. Incluso con un compañero de trabajo le aviso, 'me está pasando esto'. Yo duro tres minutos ahí parado esperando a ver si se arrepiente, y pues seguí, pues dije ya no puedo hacer nada", explicó.

Al ser cuestionado sobre el señalamiento del padre del Debanhi sobre el supuesto acoso que orilló a la joven a bajarse del auto. Juan Cuellar rechazó que haya sucedido tal cosa, pues afirmó que el hizo todo lo posible por ayudarla, pero no pudo, debido a que ella se mostró agresiva, y al parecer "no estaba en sus cinco sentidos", pues parecía drogada.

"No en ningún momento, yo siempre trate de ayudarla, pero la chava, no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, no estaba en sus cinco sentidos", explicó y añadió que se percató de esto porque la joven presentaba una plática desordenada, conversación de la que afirmó tiene pruebas.

Añadió que debido a lo que representa el caso siempre se ha mostrado accesible con las autoridades pues ha cooperado en todo momento e incluso entregó su teléfono celular para que fuera investigado.