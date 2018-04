Buscan a menores desaparecidos en Nuevo León

Agencia Reforma. MONTERREY, NL .-La Fiscalía General de Justicia lanzó un reporte de búsqueda para ubicar a dos menores de edad que desaparecieron en la Colonia Bosques del Contry en Guadalupe.



Ambos no son localizados por sus familiares desde ayer.



Se trata de Andrea Picazo Montoya, de 14 años, quien mide 1.55 metros, es delgada, morena clara y de cabello ondulado, oscuro y largo.



Picazo Montoya usa brackets y como seña particular tiene una cicatriz abajo del labio inferior.



La última vez que fue vista vestía un pantalón de mezclilla azul, una camiseta verde oscura de mangas cortas y tenis blancos con rayas negras.



El otro menor fue identificado como Gael Germán Flores Garza, de 15 años, quien mide 1,73 metros, de complexión regular, moreno claro y de cabello castaño y corto.



Flores Garza tiene como seña particular una cicatriz en la parte trasera de la cabeza.



Cuando fue visto por última vez vestía una sudadera con mangas en color negro y pecho en color gris, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.



La Fiscalía General tiene disponibles los teléfonos 82831174 y 20205700 para quienes tengan información sobre su paradero.