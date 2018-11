Se incendia su casa; acusa que fue provocado

Monterrey, Nuevo León (José Antonio Plasencia/Agencia Reforma).- Tras salir con unos amigos a una cantina, un maestro pensionado encontró su casa en llamas, en la Colonia Terminal.

Al iniciar el fuego por una ventana que da a la calle, el afectado cree que fue provocado intencionalmente.

Ovidio Leal, de 64 años, dijo que él vive solo en la casa ubicada en la calle Jesús M. Garza.

Explicó que desde anoche salió de su domicilio y hoy que regresó a las 6:00 horas se encontró con su casa quemada.

"No sé quién me hizo eso porque esto no fue un accidente.