Se manifiestan contra feminicidios en Monterrey

Monterrey, Nuevo León (Agencia Reforma).- Integrantes de la organización civil Cambio se manifestaron ayer de la Alameda al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades acciones claras contra la violencia de género y los feminicidios.

Cargando mantas y fotografías de víctimas, advirtieron que la lucha contra este delito debe contar con la participación de la sociedad, la iniciativa privada y las instituciones religiosas.

"Estamos buscando como sociedad representar este problema socio-cultural. Necesitamos actuar todos. No más feminicidios", externó Eliazara Valles, fundadora de la agrupación.

"No queremos más feminicidios", gritaron los integrantes durante la marcha, "las niñas no se tocan, las niñas no se violan, las niñas no se matan. Merecen vivir".