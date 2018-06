Su hermana de 18 años murió, él lucha por salvar su vida

Monterrey, México.- Primero fue un dolor en el ojo que lo despertaba por las noches. Después, el párpado comenzó a caérsele por completo hasta cubrir el globo ocular. Esto en apenas dos semanas.

El diagnóstico fue un tumor cerebral que es urgente extraer de la base del cráneo de Kevin Pedraza Yllán, un joven de 23 años, estudiante de negocios internacionales en la UANL y vecino de Santa Catarina.

"En unas semanas más hay una probabilidad de que cierto campo visual se pierda, que no pudiera mover el ojo", explica Kevin a El Norte.

"Porque el tumor está recargado tocando el nervio óptico, sería una posibilidad de que creciera. Por eso es la urgencia. El viernes pasado el doctor me dijo que tocó otros nervios porque se me adormeció parte del ojo, la frente y la nariz. Ahorita no siento nada".

Ésta es la segunda ocasión en menos de dos años que la noticia de un tumor aparece en la vida de Kevin y de su mamá, Mónica, quien ha sido maestra del American Institute of Monterrey durante 20 años y es la jefa de esta pequeña familia.

En el 2016, Kimmy, hermana menor de Kevin, falleció a los 18 años a consecuencia de un cáncer.

"Tenía un tumor arriba del ovario", recuerda Mónica.

Ante el desgaste económico, la familia buscó el Seguro Popular, pero la lentitud burocrática, además de la falta de la infraestructura médica para la cirugía, los llevó al sistema privado.

Kevin se atiende en el Hospital Zambrano Hellion, donde los escenarios que se manejan son germinoma o craneofaringioma, explica el médico Enrique Caro Osorio, director asociado del Instituto de Neurología y Neurocirugía del hospital.

Estos tumores no son comunes, pero en este centro en los últimos años han sido tratados más de 150 casos, indicó el especialista.

Por lo pronto, familiares y amigos de Kevin organizan eventos para recaudar los fondos que se requieren para su tratamiento.

A un año de terminar su carrera, el joven toma cursos para ser coach de vida y ayudar a las personas a alcanzar sus metas.

Para ayudar

- Kevin recibe donativos en efectivo a su cuenta de HSBC.

- Clabe interbancaria: 021580061266541032