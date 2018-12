La pequeña Alison no conoce a Santa Claus y desea una bicicleta

Monterrey, Nuevo León.-La pequeña Alison de siete años dice que no conoce a Santa Claus. Tiene tres mamás. La que trabaja en Monterrey y vive lejos de ella, y las dos abuelitas que, allá en el campo, se turnan el cuidado de esta pequeña, y a quienes ella por costumbre les dice "mamá".

Alison. Foto Reforma

"Yo no sé quién es Santa Clos, pero dicen, me cuentan, que Santa Claus trae regalos y que se viste de rojo", dice esta niña de sonrisa fácil.

Ella es parte de los casi 200 niños que habitan en la comunidad de Las Delicias, una zona apartada del municipio de Galeana.

Con la campaña Navidad en Las Delicias, Grupo reforma, Cáritas de Monterrey y la Iniciativa Hambre Cero Nuevo León, se busca llevar juguetes, ropa abrigadora, despensas y bicis a estas familias que viven en una zona fría, desértica, y con altos niveles de pobreza.

La fuente de trabajo más cercana es la cosecha de la papa, aunque este empleo es sólo por algunas temporadas. Cuando no se da la "pizca", hay que emigrar a Monterrey y a otros Estados en busca de un trabajo.

Alison nació en Monterrey, pero desde bebé vive en Las Delicias. De la Ciudad sólo sabe que hay juegos y, también, muchos accidentes.

"Me gusta más Monterrey porque hay mas juegos", dice esta pequeña, fan de los animalitos.

Tenía un conejito que se llamaba "Lluvis", recuerda, pero lo tuvieron que soltar. De hecho, cuenta, de grande le gustaría ser veterinaria.

Le gusta jugar al "voto", a las comiditas, a las escondidas y colorear a Elsa, de Frozen. También se divierte brincando y ocultándose en la pila de llantas abandonadas que están afuera de la casa de su abuela paterna.

Su deseo más grande es tener una bicicleta que pueda rodar por los caminos de terracería que llevan a su escuela.

"En Noche Buena tomamos café y luego nos venimos a ver la tele", cuenta Alison. "Yo quisiera decirle a Santa Claus que me trajera una bici, porque no he tenido ninguna bici".