Niño quedó herido tras balazo; denuncian que no dejaron llevarlo a hospital

Escobedo, Nuevo León .- La Fiscalía General abrió una carpeta de investigación para determinar si algún policía entorpeció el auxilio médico para el niño de 13 años que murió la madrugada del domingo por una bala perdida, cuando estaba en una pijamada, en Escobedo.

La investigación se desprende de una denuncia pública que hicieron los padres del menor, Ricardo S., quienes aseguran que su hijo estaba vivo y los elementos de la Proxpol se negaron a trasladarlo para que recibiera atención médica y también impidieron que ellos lo hicieran.

Sin embargo, fuentes policiacas señalaron que fueron elementos de Protección Civil municipal quienes determinaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

Juan José S., y su esposa Aracely Margarita S., advirtieron ayer que presentarán una denuncia contra los elementos.

Se pudo haber salvado o no, no lo sé yo; de perdido hubiera hecho el intento, pero no me dejaron. Claro que vamos a poner denuncia, dijo el padre del menor.