Celebran ordenación sacerdotal en Penal de Apodaca

Apodaca, Nuevo León.- El Centro de Reinserción Social de Apodaca hizo historia este viernes, al convertirse en el primer centro de internamiento donde se lleva a cabo una ceremonia de consagración para un sacerdote de la religión católica.

Moisés Ramírez Martínez, subdirector de Reinserción del mencionado centro, dijo que esto viene a reforzar el trabajo del Estado en la reinserción y reconstrucción del tejido social.

Foto: Cortesía

"Institucionalmente nos llena de mucho orgullo, es la primera vez que sucede un acontecimiento que marca una historia, la historia del catolicismo en México y aparte de la historia del sistema penitenciario en Nuevo León", expresó el funcionario estatal.

Buscamos siempre que la reinserción social se dé en todos los aspectos y en éste en particular en el aspecto espiritual, agregó.

Foto: Cortesía

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de este penal a solicitud de la Arquidiócesis de Monterrey, y particularmente de Gabirel Everardo Zul Mejía, quien se ordenó como sacerdote.

De esta manera el penal se "convirtió" en la Catedral de Monterrey hasta donde se trasladó el Arzobispo Rogelio Cabrera López para celebrar la eucaristía y ordenación del diácono.

Cabrera le pidió que como nuevo ministro de la iglesia tiene que mirar siempre muy lejos con esperanza, tener un amor incondicional no prejuiciado, y celebrar con gozo la eucaristía.

Foto: Cortesía

Vecino de la Colonia Valles de Santa Lucía, antes Granja Sanitaria, Zul, quien en su adolescencia fuera pandillero, estuvo recluido en el Penal del Topo Chico acusado de lesiones.

Dijo que durante su internamiento fue en donde tuvo su primer encuentro con Dios.

Fueron seis días que me sirvieron mucho, aunque en un momento se vive confundido pensando en cómo no comprendí y entendí los consejos de papá y de mamá, expresó en entrevista al término de su consagración.

Foto: Cortesía

"Pero esos días me sirvieron para encontrarme conmigo, valorar cosas que brindaron mis padres, pero si no hubiera estado en ese momento, no hubiera encontrado la vocación en la cual Dios me ha consagrado en este día", agregó.

El Arzobispo concedió licencia de un año al ahora prelado para que lleve a cabo su misión sacerdotal, que desempeñará en la pastoral penitenciaria.

Aún no se decide en cuál capilla de los tres penales del Estado ejercerá el sacerdocio.