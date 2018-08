Primaria de Monterrey obtiene premio mundial de calidad educativa

Monterrey, Nuevo León.- El reconocimiento, entregado por The Asia Pacific Quality Organization, con sede en Nueva Zelanda, será para la Primaria Ignacio Zaragoza, Club de Leones No. 10, que el próximo 10 de diciembre será galardonada en la 24ª APQO International Conference a realizarse en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Es por ello, que el Gobierno Independiente felicita a la comunidad educativa del plantel, así como el liderazgo de su directora, Blanca Esthela González Lozano.

Ubicada en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, el plantel ha representado dignamente a Nuevo León al obtener importantes reconocimientos nacionales e internacionales.

Entre ellos se encuentran el Premio Nuevo León a la Competitividad que obtuvo en el 2014.

Foto: Cortesía

También en el 2016 fue ganadora al Premio Nacional de Calidad, máximo reconocimiento que se otorga en México a las organizaciones de clase mundial que se distinguen por la implementación exitosa de sistemas de gestión de la calidad que conduce a alcanzar los mejores indicadores de resultados.

Otro logro fue el Premio Oro Iberoamericano a la Calidad, entregado en el 2017, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

Este reconocimiento la acreditó para participar y ganar, en 2018, en el The Global Performance Excellence Award 2018 – Best in Class .

En cada uno de los certámenes en que participó, la escuela fue evaluada por expertos en modelos de clase mundial, bajo una estricta revisión documental y de campo, acreditando que los estándares aplicados son acordes a un modelo de gestión organizacional de alto desempeño.