Retirarán camiones en mal estado en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León (Agencia Reforma).- Tras darse a conocer que pese al aumento en puerta en las tarifas del transporte, persiste la circulación de unidades en mal estado, Manuel González, Secretario General de Gobierno, afirmó que son 500 unidades las que no cumplen todos los requisitos y tendrán que ser retiradas.

"Nosotros tenemos analizado el transporte local y sabemos que así como exigencia inmediata habrá unas 500 unidades que tienen que ser retiradas y sustituidas por las nuevas; el resto cumple con lo que la ley establece en cuando a la antigüedad de los años de servicio, la no contaminación", explicó.

Las unidades que se retiren serán sustituidas por unas nuevas. Foto: Agencia Reforma

"La exigencia es ésa, tendrán que retirar de inmediato los camiones que tengan deficiencias como las que hoy vimos en alguno de los diarios".

"Si no los retiran, si no sustituyen eso por vehículos nuevos, ellos no podrán participar, simple y sencillamente dejarán de brindar el servicio".

Grupo REFORMA publicó hoy que aunque ya están analizando un incremento en el servicio de transporte público, hay numerosas unidades que no cumplen los requisitos de ley para poder circular.

Sobre el incremento de tarifas bajo análisis, González no quiso adelantar de cuánto sería la propuesta, pero aseguró que tratarán de que se tome una decisión sensible.