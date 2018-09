Taxista evita ser asaltado y lleva a ladrón ante la policía

Monterrey.- Luego de forcejear con él por dos cuadras, el conductor de un taxi llevó a un presunto ladrón ante elementos de la Policía Municipal que se encontraban sobre la Avenida Colón, en el Centro de Monterrey.

El trabajador del volante, identificado como José Luis De la Rosa De la Garza, de 40 años, subió al pasajero en el cruce de las calles Colegio Civil y Colón, pero tras avanzar unas cuadras éste intentó despojarlo de su dinero y cigarros.

"Prendí un cigarro y luego luego me puso el brazo en el cuello y me dijo que le diera el dinero y los cigarros, pero yo le di un codazo para que me soltara", comentó el chofer.

Fue alrededor de las 0:40 horas, en el cruce de las calles Colón y Venustiano Carranza, en donde el chofer finalmente se orilló tras ver unidades policiacas que se encontraban en el sitio abanderando un choque.

Foto Reforma

Una vez detenido el vehículo y al detectar la presencia policiaca, el presunto ladrón intentó escapar, pero fue detenido por el chofer, quien bajó del auto y lo sujetó al tiempo que pidió apoyo a los uniformados.

En ese momento, tres elementos de la Policía Municipal corrieron para detener al hombre que se encontraba en aparente estado de ebriedad y negó las acusaciones del taxista.

"Salí de una cantina de aquí y ya me iba para mi casa en la 110, pero sí le iba a pagar", dijo el hombre, que se identificó como Juan Manuel Suárez Cásares, de 27 años.

Todavía con dificultad para sostenerse en pie, el presunto ladrón señaló que sólo había ingerido tres cervezas, mientras forcejeaba violentamente con los uniformados para que lo soltaran.

Foto Reforma

"No es justo que uno tenga dos trabajos y ande 'jalando' para que venga uno como éste así y te lo quiera quitar (el dinero)", indicó De la Rosa De la Garza.

Una vez que el taxista narró los hechos, el detenido fue esposado y trasladado a las instalaciones del Alamey, mientras que el taxista refirió que pondría la denuncia y fue acompañado también por elementos policiacos.