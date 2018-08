Google rastrea tu ubicación sin tu permiso

SAN FRANCISCO-. Google tiene tantas ganas de saber los sitios que visitas que registra tus movimientos incluso cuando le dices explícitamente que no lo haga.

Una investigación de Associated Press descubrió que muchos servicios de Google en dispositivos Android e iPhone almacenan sus datos de ubicación, incluso si has utilizado configuraciones de privacidad que dicen que evitarán que lo haga.

Investigadores de informática en Princeton confirmaron estos hallazgos a pedido de la AP.

En su mayor parte, Google es sincero sobre pedir permiso para usar su información de ubicación. Una aplicación como Google Maps te recordará que debes permitir el acceso a la ubicación si la utilizas para navegar. Si aceptas dejar que registre tu ubicación a lo largo del tiempo, Google Maps mostrará esa historia en una "línea de tiempo" que describe sus movimientos diarios.

Almacenar tus viajes minuto a minuto conlleva riesgos de privacidad y la policía lo ha utilizado para determinar la ubicación de los sospechosos, como una orden que la policía de Raleigh, Carolina del Norte, sirvió en Google el año pasado para encontrar dispositivos cerca de una escena de asesinato. Entonces, la compañía le permitirá "pausar" una configuración llamada Historial de Ubicaciones.

Google dice que eso evitará que la compañía recuerde dónde ha estado. La página de asistencia de Google sobre el tema dice: "Puedes desactivar el Historial de Ubicaciones en cualquier momento. Con el Historial de ubicaciones desactivado, los lugares a los que vas ya no están almacenados".

Eso no es verdad Incluso con el Historial de Ubicaciones en pausa, algunas aplicaciones de Google almacenan automáticamente los datos de ubicación con sello de tiempo sin preguntar.

Por ejemplo, Google almacena una instantánea de dónde estás cuando simplemente abres la aplicación Mapas. Las actualizaciones automáticas del clima diario en teléfonos con Android indican aproximadamente dónde se encuentra. Y algunas búsquedas que no tienen nada que ver con la ubicación, como "galletas con chispas de chocolate" o "kits de ciencia para niños", indican su latitud y longitud precisas, con una precisión de pie cuadrado, y las guardan en su cuenta de Google.

El problema de la privacidad afecta a unos dos mil millones de usuarios de dispositivos que ejecutan el software operativo Android de Google y cientos de millones de usuarios de iPhone en todo el mundo que confían en Google para buscar o buscar mapas.

Almacenar los datos de ubicación en violación de las preferencias de un usuario es incorrecto, dijo Jonathan Mayer, un científico informático de Princeton y ex tecnólogo jefe de la oficina de ejecución de la Comisión Federal de Comunicaciones. Un investigador del laboratorio de Mayer confirmó los hallazgos de la AP en múltiples dispositivos Android; AP realizó sus propias pruebas en varios iPhones que encontraron el mismo comportamiento.

"Si va a permitir que los usuarios desactiven algo llamado 'Historial de Ubicaciones', entonces todos los lugares donde mantiene el historial de ubicaciones deben estar apagados", dijo Mayer. "Parece una posición bastante sencilla de tener".

Google dice que está siendo perfectamente claro.

"Hay varias maneras diferentes en que Google puede usar la ubicación para mejorar la experiencia de las personas, incluido el Historial de Ubicaciones, la Actividad Web y de Aplicaciones, y los Servicios de Localización a nivel de dispositivo", dijo un vocero de Google en un comunicado a la AP. "Proporcionamos descripciones claras de estas herramientas y controles robustos para que las personas puedan activarlas o desactivarlas, y eliminar sus historiales en cualquier momento".

Para evitar que Google guarde estos marcadores de ubicación, dice la compañía, los usuarios pueden desactivar otra configuración, una que no hace referencia específica a la información de ubicación. Llamada "Actividad web y de aplicaciones" y habilitada de manera predeterminada, esa configuración almacena una variedad de información de las aplicaciones y sitios web de Google en su cuenta de Google.

Cuando está en pausa, evitará que la actividad en cualquier dispositivo se guarde en su cuenta. Pero al dejar "Actividad web y de aplicaciones" activada y desactivar "Historial de ubicaciones", solo se evita que Google agregue tus movimientos a la "línea de tiempo", es decir, a la visualización de tus viajes diarios. No detiene la recopilación de otros marcadores de ubicación de Google.

Puede eliminar estos marcadores de ubicación a mano, pero es un proceso laborioso ya que debe seleccionarlos individualmente, a menos que desee eliminar toda su actividad almacenada.

Puede ver los marcadores de ubicación almacenados en una página en su cuenta de Google en myactivity.google.com, aunque suelen estar distribuidos en varios encabezados diferentes, muchos de los cuales no están relacionados con la ubicación.

Para demostrar cuán poderosos pueden ser estos otros marcadores, AP creó un mapa visual de los movimientos del investigador postdoctoral de Princeton, Gunes Acar, que llevaba un teléfono Android sin historial de ubicaciones, y compartió un registro de su cuenta de Google.

El mapa incluye el viaje en tren de Acar en dos viajes a Nueva York y visitas al parque The High Line, el Chelsea Market, Hell's Kitchen, Central Park y Harlem. Para proteger su privacidad, The AP no trazó el marcador más revelador y frecuente: su domicilio.

Enormes compañías de tecnología están bajo un escrutinio creciente sobre sus prácticas de datos, luego de una serie de escándalos de privacidad en Facebook y nuevas reglas de privacidad de datos recientemente adoptadas por la Unión Europea. El año pasado, el sitio de noticias de negocios Quartz descubrió que Google rastreaba a los usuarios de Android recolectando las direcciones de las torres de teléfonos celulares cercanas incluso si todos los servicios de ubicación estaban apagados. Google cambió la práctica e insistió en que nunca registró los datos de todos modos.

Los críticos dicen que la insistencia de Google en rastrear las ubicaciones de sus usuarios proviene de su impulso para aumentar los ingresos publicitarios.

"Construyen información publicitaria a partir de datos", dijo Peter Lenz, analista geoespacial senior de Dstillery, una compañía rival de tecnología publicitaria. "Más información para ellos supuestamente significa más ganancias".

La AP se enteró del problema por parte de K. Shankari, un investigador graduado de UC Berkeley que estudia los patrones de viaje de los voluntarios para ayudar a los planificadores urbanos. Se dio cuenta de que su teléfono Android la llevó a calificar un viaje de compras a Kohl's, a pesar de que había desactivado el Historial de Ubicaciones.

"Entonces, ¿cómo sabía Google Maps dónde estaba?", Preguntó en una publicación de blog.

El AP no fue capaz de recrear la experiencia de Shankari exactamente. Pero sus intentos de hacerlo revelaron el seguimiento de Google. Los hallazgos la perturbaron.

"En principio no me opongo al seguimiento de la ubicación de fondo", dijo. "Realmente me molesta que no se indique explícitamente".

Google ofrece una descripción más precisa de cómo funciona el historial de ubicaciones en un lugar que solo verías si lo desactivas, una ventana emergente que aparece cuando "pausa" el historial de ubicaciones en la página web de tu cuenta de Google. Allí, la empresa señala que "algunos datos de ubicación pueden guardarse como parte de su actividad en otros servicios de Google, como Búsqueda y Mapas".

Google ofrece información adicional en una ventana emergente que aparece si reactiva la configuración de "Actividad web y de aplicaciones", una acción poco común para muchos usuarios, ya que esta configuración está activada por defecto. Esa ventana emergente indica que, cuando está activo, la configuración "guarda las cosas que haces en los sitios, aplicaciones y servicios de Google... y la información asociada, como la ubicación".

Las advertencias cuando desactivas el Historial de Ubicaciones a través de las configuraciones de los dispositivos Android y iPhone son más difíciles de interpretar. En Android, la ventana emergente explica que "los lugares que vaya con sus dispositivos dejarán de agregarse a su mapa de Historial de Ubicaciones". En el iPhone, simplemente dice: "Ninguna de sus aplicaciones de Google podrá almacenar datos de ubicación en el Historial de Ubicaciones".

El texto del iPhone es técnicamente cierto si es potencialmente engañoso. Con el Historial de ubicaciones desactivado, Google Maps y otras aplicaciones almacenan su ubicación en una sección de su cuenta denominada "Mi actividad", no en "Historial de ubicaciones".

Desde 2014, Google ha permitido a los anunciantes hacer un seguimiento de la efectividad de los anuncios en línea para generar tráfico , una característica que Google ha dicho que depende de los historiales de ubicación de los usuarios.

La compañía está avanzando aún más en el seguimiento de ubicación consciente para impulsar los ingresos publicitarios, que aumentaron un 20 por ciento el año pasado a $95.4 billones de dólares. En una cumbre de Google Marketing Live en julio, los ejecutivos de Google presentaron una nueva herramienta llamada "campañas locales" que usa dinámicamente anuncios para aumentar las visitas a la tienda en persona. Dice que puede medir qué tan bien una campaña impulsó el tráfico a pie con los datos extraídos de los historiales de ubicación de los usuarios de Google.

Google también dice que los registros de ubicación almacenados en Mi actividad se usan para orientar anuncios. Los compradores de anuncios pueden orientar los anuncios a ubicaciones específicas, por ejemplo, un radio de una milla alrededor de un punto de referencia en particular, y generalmente tienen que pagar más para llegar a esta audiencia más restringida.

Si bien la desactivación de "Actividad web y de aplicaciones" evitará que Google almacene marcadores de ubicación, también evita que Google almacene la información generada por las búsquedas y otras actividades. Eso puede limitar la efectividad del Asistente de Google, el conserje digital de la compañía.

Sean O'Brien, un investigador de Yale Privacy Lab con quien el AP compartió sus hallazgos, dijo que es "falso" que Google registre continuamente estas ubicaciones incluso cuando los usuarios inhabilitan el Historial de Ubicaciones. "Para mí, es algo que la gente debería saber", dijo.