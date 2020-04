44 deportados guatemaltecos dan positivo a covid-19

Guatemala.-Cuarenta y cuatro guatemaltecos deportados en un vuelo desde Estados Unidos esta semana dieron positivo para COVID-19, dijo el jueves un funcionario del gobierno de Guatemala con conocimiento de la situación, en medio del creciente rechazo de los deportados debido al temor a los virus.

Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, dijo a The Associated Press que el gobierno había suspendido nuevamente los vuelos de deportación. No explicó por qué, pero dijo que la mudanza fue temporal.

Ciudadanos guatemaltecos recientemente deportados de los Estados Unidos reconocen a los periodistas mientras se encuentran dentro de un refugio temporal/AP

"Estamos trabajando en los detalles", dijo Brolo, y agregó que no sabía cuándo se reanudarían los vuelos.

El vuelo con los deportados infectados llegó a la capital de Guatemala el lunes desde Brownsville, Texas, con 76 guatemaltecos. Tres deportados con síntomas de coronavirus fueron tomados de inmediato para su análisis. Cuando una de esas pruebas dio positivo, más personas que habían sido puestas en cuarentena en el aeropuerto fueron evaluadas y 43 más resultaron positivas, dijo el funcionario que no había sido autorizado para compartir la información públicamente y solicitó el anonimato.

El portavoz presidencial Carlos Sandoval dijo que el número total oficial de deportados infectados se mantuvo en cinco.

"Vamos a consultar con el Ministerio de Salud", dijo. “Por el momento solo puedo confirmar los casos que ha dicho (el presidente). No sabría qué decir, ni siquiera puedo decir que no, pero tampoco puedo confirmarlo ”. Dijo que tendría una declaración oficial más tarde.

Fue la última señal de que la oficina del presidente y las autoridades sanitarias podrían no estar en la misma página.

El martes, la contabilidad del gobierno de los deportados con COVID-19 se puso en tela de juicio cuando el ministro de Salud, Hugo Monroy, dijo que en un vuelo de deportación de marzo desde los EE. UU., Más del 50% de los deportados habían dado positivo por el nuevo coronavirus. La oficina del presidente luego confirmó que Monroy estaba hablando de un vuelo del 26 de marzo desde Mesa, Arizona con 41 pasajeros, pero dijo que el número oficial de deportados infectados aún no se había ajustado.

El avión en el que 44 dieron positivo fue uno de los dos vuelos que llegaron el lunes después de que Guatemala levantó una pausa de una semana en los vuelos de deportación desde los EE. UU. Esa suspensión se había impuesto porque otros tres deportados habían dado positivo anteriormente.

Monroy ha dicho que los deportados son un factor preocupante que aumenta el número de casos COVID-19 del país. El gobierno dijo el miércoles que esta semana había comenzado a evaluar a todos los deportados, independientemente de si mostraban síntomas, cuando alguien en un vuelo dio positivo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no hizo comentarios inmediatos sobre el informe, pero ha dicho en los últimos días que examina a todos los que están bajo su custodia y pone en cuarentena a cualquiera que presente síntomas de COVID-19. La agencia dijo que 100 detenidos bajo su custodia han dado positivo por el virus, incluidos 17 en un centro de detención en San Diego y 12 en uno en Batavia, Nueva York.

ICE dice que 25 empleados en los centros de detención han dado positivo por el virus, incluidos 13 en una instalación de eliminación en el aeropuerto de Alexandria, Louisiana.

Las contagios y muertes por covid-19 siguen aumentando en todo el mundo/AFP

Los deportados y su potencial para transportar el virus a Guatemala se han convertido en un tema delicado. El gobierno de los Estados Unidos ha continuado las deportaciones a través de la pandemia. Pero algunas comunidades guatemaltecas están comenzando a rechazar a los deportados que regresan a casa por temor a que puedan portar el virus.

El miércoles por la noche, el presidente Alejandro Giammattei hizo referencia a un incidente en el que la gente del pueblo por temor al virus se había organizado supuestamente para quemar a los deportados.

Los videos circulados en las redes sociales mostraron a cientos de residentes enojados reunidos en una comunidad en Quetzaltenango al oeste de la capital. Acusaron a los deportados que se encontraban en cuarentena en una instalación del gobierno de dejarlo en una amenaza para la comunidad.

Giammattei dijo que cinco consejos comunitarios se habían organizado "para tratar de quemar el centro, porque quieren quemar a la gente". En un discurso televisado, dijo que esos 80 deportados habían llegado a principios de semana y todos habían sido evaluados. Hasta ahora, ninguno había vuelto positivo.

"Ya está garantizado que no representan un riesgo para nadie", dijo.

Flor Gómez, de la oficina del fiscal de derechos humanos en Quetzaltenango, dijo que las emociones habían aumentado en la comunidad.

"No diría que los iban a linchar", dijo. "Sí, estaban molestos, la intención era atraparlos y entregarlos a la policía". Ella dijo que había mucha estigmatización de deportados.

Tekandi Paniagua, cónsul de Guatemala en Del Río, Texas, dijo que los guatemaltecos que son detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza son devueltos a México dentro de media hora sin ningún examen médico y, a menudo, sin que se tomen sus fotos o huellas digitales bajo las reglas que entraron en vigencia el 21 de marzo. combatir la propagación del virus.

"No están registrados ni nada", dijo Paniagua.

Los niños no acompañados son retenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y regresan a Guatemala en dos o tres días, dijo Paniagua. Los vuelos de Brownsville a Guatemala están diseñados para guatemaltecos que acaban de cruzar la frontera en el Valle del Río Grande de Texas.

Byron Milian, un deportado de 25 años que regresó a Guatemala a principios de este mes, dijo que intentó regresar en silencio a casa sin que los vecinos se dieran cuenta porque estaba preocupado por su reacción en medio de la pandemia.

Bajo las órdenes del ministerio de salud, se ha sometido a cuarentena durante dos semanas. Dijo que los funcionarios de salud lo controlan cada dos días.

Milian salió de Guatemala el 20 de febrero y cruzó ilegalmente a Arizona a principios de marzo. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos lo interceptó camino a Phoenix.

Él y algunos otros migrantes fueron llevados a un edificio del gobierno de los Estados Unidos y retenidos durante unos 10 minutos, tiempo durante el cual le tomaron la temperatura. Luego fueron cargados nuevamente en un camión, conducidos a la frontera y entregados a las autoridades mexicanas.

Las autoridades mexicanas le preguntaron si quería "luchar por los papeles o hacer que nos envíen de vuelta a nuestro país", dijo.

Los trabajadores de la salud vestidos con ropa protectora de pies a cabeza, se turnan para desinfectarse mutuamente en un refugio temporal/AP

En una semana, México lo había devuelto a Guatemala. En Guatemala, las autoridades le tomaron la temperatura, escucharon sus pulmones y le metieron un depresor de lengua en la boca.

"El domingo termina mi cuarentena", dijo. "Gracias a Dios todo es normal".