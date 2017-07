Buenos Aires.- Antes de morir hizo una fuerte declaración. Se trata de un joven de 20 años, quien había confirmado la muerte de un alumno del Instituto religioso Antonio Próvolo.

Además refirió que:

“me violaron tantas veces que no recuerdo la cantidad”.

El joven había dado su testimonio en Cámara Gesell ante el fiscal Gustavo Stroppiana.

Habló en contra de los empleados José Luis Ojeda de 50 años y Armando Gómez de 46, quienes ya están imputados. Recordó que también fue atacado por el cura Horacio Corbacho, de 56 años y señaló a seis cómplices de la situación, publicó cronica.com.ar.

La víctima mencionó que cuando era abusado "me ataban y golpeaban hasta que me desvanecía y cuando despertaba me volvían a agredir".

Confirmó también la muerte de otro joven que habían mencionado indirectamente otros dos testigos. Se trataba de un chico que caminaba por el techo del albergue, cayó al suelo y murió de inmediato en 2004.

Contó que al ser testigo directo fue castigado por el cura Nicola Corradi, de 82 años, quien lo encerró y dejó algunos días sin comer.

La muerte de este chico se registró después del relato, y ahora no existe ningún documento que deje constancia del fallecido, con él suman 18 las víctimas en el marco de la causa de abusos sexuales a menores hipoacústicos en el instituto religioso.

Con información de Cronica.com.ar