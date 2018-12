Cesan a alguaciles de Los Ángeles por usar perfil racial

Los Ángeles.- Una unidad de alguaciles del Condado de Los Ángeles (LASD), California, que detuvo a miles de conductores latinos en la Autopista 5 en búsqueda de drogas y contrabando, fue suspendida por utilizar un perfil racial, anunció hoy un portavoz de la entidad.

La suspensión, de la que dio cuenta la portavoz Nicole Nishida, ocurrió el 16 de noviembre, un día después de que el inspector general del condado informara que esta unidad violó los derechos de los conductores y utilizó perfil racial para hacer las revisiones.

Miles de conductores fueron detenidos en la autopista 5 de Los Ángeles. | Foto: Sheridd de L.A.

Según un informe presentado en octubre por el diario Los Ángeles Times, 69 % de los conductores detenidos en la autopista por esta unidad eran latinos y a dos terceras partes de ellos se les registró el vehículo, un índice muy superior al de otros motoristas detenidos.

Max Huntsman, inspector general del condado de Los Ángeles, señaló en un informe presentado ante la Comisión Civil que supervisa el LASD, que las detenciones de los conductores latinos eran excesivas y sin embargo no había certeza de que ayudaron a reducir el contrabando de narcóticos proveniente de México.

En comparación, de acuerdo con datos ofrecidos esta semana por la Patrulla de Caminos de California (CHP), las detenciones de tráfico de los latinos realizados por CHP representaron sólo 43 % del total entre abril y septiembre de este año en el mismo sector donde operaba la Patrulla de LASD.

La unidad de LASD en la Autopista 5 fue lanzada en 2012 como respuesta a un incremento de los casos de sobredosis de drogas en el área de Santa Clarita, al noroeste de Los Ángeles.

Como resultados de la operación, el equipo ha realizado más de 1.000 arrestos y decomisado cerca de 600 libras de cocaína y más de una tonelada de metanfetamina, entre otras drogas.

No obstante, según señaló Huntsman, al no conocerse el volumen total de droga que circula por la autopista en esa área no se puede hacer una evaluación de la efectividad de la operación.

De acuerdo con el análisis de Los Ángeles Times, el porcentaje de drogas y otros artículos ilegales hallados en vehículos conducidos por latinos no es significativamente superior al encontrado entre los conductores blancos no hispanos o afroamericanos.