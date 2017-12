10 países suscriben declaración a favor del libre comercio

Buenos Aires (EFE)- Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guyana, México, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay suscribieron hoy la denominada "Declaración presidencial de Buenos Aires", con la que ratifican la "importancia de preservar y defender el sistema multilateral del comercio".

La declaración se firma "a fin de promover el comercio basado en reglas, abierto, transparente, inclusivo, no discriminatorio y equitativo, encarnado en la OMC, dotándolo de las herramientas que le permitan afrontar los desafíos del siglo XXI", leyó el canciller argentino, Jorge Faurie, durante la inauguración oficial de la XI Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebra en Buenos Aires.

El acto contó, entre otros, la presencia de los presidentes de Brasil, Michel Temer; Paraguay, Horacio Cartes; y Uruguay, Tabaré Vázquez y se difundió un mensaje de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y del resto de países firmantes acudieron altos representantes.

Según Faurie, todos los Estados que suscriben la declaración reafirman que el multilateralismo "es la mejor respuesta" para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos del comercio internacional.

Además de destacar la importancia de la celebración de esta XI Conferencia, que tendrá lugar hasta el próximo miércoles con autoridades del sector de los 164 países miembros de la OMC, los países se comprometen a reforzar el diálogo para articular las iniciativas en Latinoamérica y orientarlas a alcanzar resultados de integración regional y mayor participación en el comercio mundial.

De esta forma se destacó el trabajo conjunto de la Alianza del Pacífico y el Mercosur.

Los presidentes "subrayan que en el actual contexto internacional, de lento crecimiento económico e incipiente recuperación del comercio global, resulta necesario aunar esfuerzos para consolidar el crecimiento de las respectivas economías", remarcó el ministro argentino.

También se refirió a la reducción de inequidades y a fortalecer políticas publicas que promuevan la igualdad de género y ayuden a crear empleo "decente y de calidad" y desplegar esfuerzos que permitan mejorar la educación y desarrollar capacidades para la innovación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

"Y trabajar todos conjuntamente para la erradicación de la pobreza y del hambre conforme a la agenda 2030 de ONU para el desarrollo sostenible", aseveró.

Las plenarias de la reunión de la OMC tendrán lugar durante tres días y se abrirán oficialmente en la mañana del lunes

Estas reuniones representan el principal órgano de adopción de decisiones de la OMC y en ellas los ministros toman decisiones sobre las cuestiones que les hayan presentado las delegaciones de los Estados,y en ocasiones se pronuncian sobre la incorporación de nuevos miembros.

En Buenos Aires se prevé el debate de propuestas relacionadas con la agricultura, las subvenciones a la pesca y la reglamentación de los proveedores de servicios, pero también iniciativas como los programas de trabajo sobre el comercio electrónico, las inversiones, y las microempresas y pequeñas y medianas empresas.

La declaración de los países americanos, cuyos presidentes invitaron a que los demás miembros de la OMC se adhieran, instó a coordinar en la cita de Buenos Aires, según el canciller, acciones en el organismo para "continuar el proceso de reforma de las reglas de comercio internacional de productos agrícolas".

Además, velarán, por ejemplo, por avanzar hacia la prohibición de ciertas formas de subsidio a la pesca y realizar progresos en materia de reglamentación nacional en servicios.

Esto pasaría a los consumidores americanos sin el TLC

La quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se llevará a cabo hoy en México; sin embargo, los especialistas prevén que será igual de complicada que la cuarta, pues se tocarán temas controversiales, como la cláusula de caducidad del acuerdo, las reglas de origen para vehículos, así como el capítulo 19.

«No creo que en la quinta ronda vayamos a ver grandes avances. Será una ronda complicada, igual que la cuarta, pero tampoco preveo que en la quinta ronda se vayan a deshacer o caer las negociaciones», manifestó Alejandro Aurrecoechea.

Alejandro Aurrecoechea. Foto: Twiter/@CamescomOficial

El especialista en relaciones internacionales y director de Análisis y Riesgo Político en Integralia Consultores expuso que Estados Unidos en esta quinta ronda va a volver a insistir en esta cláusula del vencimiento al Tratado cada cinco años:

«Y eso es algo que está rechazando México y Canadá, y con justa razón, porque va contra el espíritu de los tratados comerciales que buscan dar certeza, y esa fue una de las principales consideraciones de México para buscar el Tratado de Libre Comercio, que se diera certidumbre a los inversionistas.

Sin duda, ese va a ser uno de los temas más fuertes. En la cuarta ronda vimos que se rompió el consenso y se empezaron a tocar los temas muy espinosos, y lo que llama la atención es que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, está diciendo que Estados Unidos no está dispuesto a ceder en nada, dando a entender que México y Canadá tienen que ceder.

De entrada, ese tipo de postura es contraproducente, no se ve que se preste a un desenlace positivo pronto», comentó.

Alejandro Aurrecoechea agregó respecto a la cuarta ronda que hay un 50 por ciento de probabilidades de que Estados Unidos se salga del Tratado:

«Por lo pronto, nuestra perspectiva es que hay un 50 por ciento de probabilidades de que Estados Unidos se salga del Tratado con base en la cuarta ronda. Creemos que Estados Unidos no va a tomar una decisión de su salida del Tratado sino hasta el primer trimestre del 2018, aunque en esta quinta ronda vuelva a dar noticias negativas sobre falta de consenso», dijo.

Destacó que si la reforma fiscal que propusieron los republicanos en el Congreso le sale bien a Trump, puede que se reduzca la presión para tomar una posición muy agresiva en la mesa de negociación:

«Aquí puede ser una variable importante para México porque si fracasa la reforma fiscal, pues también aumentarían los incentivos para que el presidente Trump se salga del Tratado, porque tiene que mostrar ante su base electoral algún triunfo».

PRODUCTORES TIENEN UN PLAN B

En caso de cancelarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se afectarían las importaciones y las exportaciones de Estados Unidos al subir los aranceles, lo que haría más caro ciertos productos, sobre todo los del campo agrícola, por ello los productores de Sinaloa tienen un plan B.

«Lo que estamos haciendo nosotros es buscar otras alternativas. Nosotros nos estamos preparando buscando nuevos mercados, viendo posibilidades de otros países donde pudiéramos mandar nuestros productos», comentó Juan Habermann.

El secretario de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa añadió que en casos de productos como el mango, ya se está exportando a Europa y se está buscando exportar a Asia:

«Con Japón es un protocolo fitosanitario que tenemos que brincar para poder obtener la autorización para poder exportar para allá. Estamos trabajando internamente en el estado para poder cumplir con esos requisitos».

Juan Habermann, secretario de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa. Foto: EL DEBATE

Informó que los secretarios de Agricultura de EUA, México y Canadá se reunieron hace tres semanas en Denver para sacar un comunicado a favor del Tratado de Libre Comercio, y que este no se modificara: «Es parte de la labor que hemos hecho de cabildeo».

Asimismo, mencionó que al salir Estados Unidos del Tratado, afectaría principalmente a los consumidores estadounidenses porque al poner aranceles a la importación, se traduciría a precios más altos:

«Yo no me adelantaría a decir que es catastrófico esto. Tenemos calidad, somos competitivos productivamente, y seguramente vamos a poder seguir exportando a Estados Unidos sin dejar de buscar otros mercados. Y estamos muy al pendiente de las negociaciones para que no nos vayan a afectar».

Por su parte, Eduardo Leyson Castro, productor y exportador de berenjenas y pimientos a Estados Unidos, dijo que si el Tratado desaparece, en el tema de exportaciones perdería México, pero sobre todo los consumidores del país vecino:

«Creo que aquí perderíamos todos, sobre todo el consumidor gringo y canadiense, porque al modificarse esto, vendrían los aranceles, y al único que va a afectar es al precio del consumidor».

Además, reconoció que el Tratado de Libre Comercio ha beneficiado al sector agrícola: «De veinte años para acá, la industria hortícola ha mejorado muchísimo. La apertura del TLC a México ha beneficiado muchísimo, podemos exportar toda la tecnología, el negocio de las hortalizas en México ha crecido muchísimo. Yo creo que nos ha ido bien», sostuvo.

Exportaciones. Foto: EL DEBATE

Añadió que Sinaloa empieza a exportar hortalizas la semana que entra y por los tiempos que se han tomado en las renegociaciones no habrá problemas esta temporada:

«Yo creo que esta temporada la vamos a sacar bien. Tenemos muy buenos negociadores, sobre todo en el agro, tanto del lado de Canadá, Estados Unidos y México. Y como han dicho ellos, esto no se va a firmar si no resulta positivo para México. Pero hay que abrir otras fronteras. México tiene ya muchos convenios con muchos países en Sudamérica, y hay que voltear hacia allá, y todo lo que se pueda ir a Europa, pues hay que empujarlo. El producto que se tiene en Sinaloa compite en calidad, inocuidad y en responsabilidad social con cualquier producto del mundo», dijo.

DESEMPLEO

Por otra parte, Bernardo Méndez, director de la fundación América sin Muros, expuso que una de las principales afectaciones en México al desaparecer el TLCAN sería el desempleo:

«El panorama de las negociaciones se ve complicado, no hay gran optimismo de que se logren los acuerdos. Una negociación que no sea favorable puede generar mayor desempleo en México, y eso para Estados Unidos significa un tema de seguridad nacional para ellos porque si se genera mayor desempleo por el hecho de que se retiren inversiones de Estados Unidos o el presidente Trump impida a empresas venir a México, la gente al no tener empleo, al no tener condiciones, va a buscar irse a los Estados Unidos.

El hecho de que haya empleos en toda la producción agrícola, ganadera, industrial en México, significa menos presión para la gente de irse a EUA y trabajar en actividades ilícitas».