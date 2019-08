2 detenidos por nexos con 'Rey de la cocaína' aceptaron extradición a EUA

Santo Domingo.- Dos detenidos por presuntos vínculos con el empresario dominicano César Emilio Peralta, conocido como el 'Rey de la Cocaína', aceptaron este martes ser extraditados a Estados Unidos desde Santo Domingo, informaron los propios acusados.

En una audiencia pública, Baltazar Meza y José Jesús Tapia Pérez manifestaron a los magistrados de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia su decisión de enfrentar a las cortes estadounidenses que los reclaman por narcotráfico y lavado de activos.

Yo acepté ser extraditado a Estados Unidos para salir de este proceso, sea bueno o sea malo, dijo Meza a periodistas.

"En cuanto a lo que se me acusa en Estados Unidos lo sabré cuando llegue allá, porque no tengo ninguna información que ofrecer, no tengo ningún vínculo con César 'El Abusador', ni siquiera lo conozco", añadió el procesado, refiriéndose a Peralta por su otro alias.

Previamente, Tapia Pérez comunicó a los jueces la misma decisión.

Mientras se ejecuta su extradición, los dos hombres solicitaron ser trasladados a la cárcel de Najayo, situada en San Cristóbal, a unos 32 kilómetros al oeste de Santo Domingo.

Ambos fueron capturados el pasado 20 de agosto en una operación que buscaba dar con el paradero de Peralta, quien sigue prófugo. 'El Rey de la Cocaína' es acusado de liderar una "organización criminal" que opera entre el Caribe y Estados Unidos.

Una docena de personas han sido arrestadas en relación con ese caso, entre ellas Marisol Franco, esposa de Peralta, apresada este martes.

Marisol Mercedes Franco está siendo investigada y será interrogada respecto a su vinculación con las actividades ilícitas por la que se persigue a su pareja, y de encontrar suficientes evidencias que la vinculen a esas acciones se procedería a solicitarle medidas de coerción. 3/5 — Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) August 27, 2019

'El Abusador' fue incluido la semana pasada por Washington en su lista de narcotraficantes por supuestamente coordinar el envío desde Santo Domingo de toneladas de cocaína y cantidades significativas de opioides hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Las sanciones del Tesoro congelan los bienes y activos que los afectados tengan directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos.

El 'Rey de la Cocaína' ha estado involucrado "por más de dos décadas" en el negocio de las drogas, según la Procuraduría dominicana.