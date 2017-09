21 años de prisión a ex policía noruego por corrupción

Oslo, Noriega -- Eirik Jensen, un controversial policía noruego ahora jubilado, fue sentenciado a 21 años de prisión por un tribunal del distrito de Oslo por casos de corrupción y tráfico de drogas, informó hoy la radiodifusora pública NRk.

Jensen cumplirá la sentencia máxima de prisión, 21 años, luego de que los jueces determinaron que el ex policía ayudó a introducir de contrabando 13,9 toneladas de hachís a Noruega a cambio de dádivas.

Norway jails top policeman for smuggling hashish: Eirik Jensen led a unit tasked with… https://t.co/kkzap8SeR0

Gjermund Cappelen, un conocido narcotraficante y testigo en el caso contra Jensen, recibió una sentencia de 15 años de cárcel.

Jensen ocupó varios puestos importantes en la policía y el juez no pudo encontrar ninguna circunstancia que justificara reducir su sentencia.

"Las acciones de Jensen tienen un serio impacto sobre la confianza de la que dependen la policía y el Estado de derecho", dijo el juez Kim Heger, quien agregó que los oficiales de policía se encuentran en una posición especial en la sociedad.

Después de la lectura del veredicto, tanto Jensen como Cappelen dijeron que analizarán la apelación de la sentencia, El plazo para la apelación es de 14 días.

EN MÉXICO TAMBIÉN CASTIGAN

Veracruz. - El delegado de Tránsito y Vialidad de Poza Rica, Víctor Hugo Aguilar Mancha, informó que 15 elementos de esa dependencia fueron dados de baja al ser señalados por la propia ciudadanía de actos de corrupción.

"Además no acreditaron los exámenes de confianza, tenían un historial no apto para desempeñar el puesto y también no poseían documentación requerida", comentó el funcionario.