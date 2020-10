545 niños migrantes siguen separados de sus padres en Estados Unidos

California.- Al menos 545 niños migrantes que fueron separados de sus padres y madres por el gobierno de Donald Trump entre 2017 y 2018 continúan de esta manera, ya que a la fecha sus familias no han podido ser localizadas por los abogados, dio a conocer este martes la asociación de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU).

Así lo expone un documento presentado por la asociación civil ACLU y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un tribunal federal de California, el cual señala que unas 2 mil 800 familias fueron separadas al atravesar la frontera estadounidense bajo la política de "cero tolerancia" impulsada por Trump en 2018, con la cual los migrantes fueron recluidos en prisiones.

Sin embargo, el gobierno admitió después que había a comenzado a separar familias desde 2017 como parte de un "programa piloto". En este periodo fueron separadas mas de mil familias, y antes de que un juez federal de California ordenara en junio de 2018 que fueran reunificadas, cientos de padres y madres (unos dos tercios del total) ya habían sido deportados sin sus hijos a sus países de origen en Centroamérica, denunciaron grupos defensores de migrantes y derechos civiles.

El motivo por el que las autoridades comenzaron a separar a los niños de sus padres fue una ley que prohíbe retener por más de 20 días a menores de edad en centros de detención. Y aunque muchas familias separadas bajo la política de "tolerancia cero" lograron reunirse, las autoridades determinaron que al menos otros mil 550 menores habían sido separados con el "programa piloto" seguían sin volver con sus familias.

Esto incluye a cientos de niñas y niños que fueron separados de sus padres entre julio y noviembre de 2017, antes de que el programa fuera oficial, es decir, sin ningún tipo de anuncio por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Desde junio de 2018 grupos de voluntarios han realizado viajes a Guatemala y Honduras con el objetivo de identificar y localizar a los padres y madres deportados sin sus hijos.

La gente pregunta cuándo encontraremos a todas estas familias y, lamentablemente, no puedo dar una respuesta. Simplemente no lo sé. Pero no dejaremos de buscar hasta que hayamos encontrado cada una de esas familias, no importa el tiempo que tome.