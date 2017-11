9 policías la intimidan en el hospital para silenciarla

Brooklyn, Nueva York.- Una adolescente de 19 años afirma haber sido violada por dos policías del NYPD mientras estaba bajo arresto. Tras realizar una denuncia telefónica al departamento de policía, 9 oficiales irrumpieron en su habitación de hospital y "agresivamente" trataron de persuadirla para que no presentara cargos de agresión contra sus colegas.

La víctima reveló cómo supuestamente los agentes trataron de intimidarla en el Centro Médico Maimonides, en Brooklyn, la noche en que alega haber sido violada, y como uno de ellos afirmó que los acusados del crimen sexual ni siquiera eran policías.

Chambers, quien en aquel momento tenía solamente 18 años, ingresó al hospital acompañada por su madre, para conseguir un equipo de violación, luego de que, de acuerdo con la victima, los dos detectives la obligaron a practicar sexo oral, y uno de ellos la violó en la parte trasera de una camioneta mientras la mantenían esposada.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre, cuando la acusada fue descubierta y detenida por las autoridades al ser encontrada dentro de un auto fumando marihuana junto con dos amigos.

"Estaba sentada en la habitación yo sola. . . Me estaban hostigando, diciendo cosas como: 'Oh, esta no es la primera vez que tienes un encuentro con la policía'".