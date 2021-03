A Emma Coronel sólo la dejan bañarse 4 veces por semana, denuncia su abogada

Virginia.- A más de dos semanas de su detención, Emma Coronel Aispuro permanece recluida en una prisión de Alexandria, en Virginia, (Estados Unidos), donde sólo la dejan bañarse cuatro veces a la semana y la mantienen aislada en una pequeña celda sin acceso al exterior, denunció su abogada.

En entrevista con Telemundo, Mariel Colón, defensora de la esposa de "El Chapo" Guzmán, expuso las precarias condiciones en las que mantienen a la ex reina de belleza, acusada de participar y conspirar para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana para su importación a Estados Unidos.

(Emma) sigue encerrada en una celda muy pequeña, sólo le permiten bañarse cuatro días a la semana, no tiene acceso a ningún patio exterior para poder respirar aire fresco ni nada", denunció la abogada.

Colón detalló que, además de su celda, Emma Coronel sólo tiene acceso a un pequeño salón, donde le permiten hacer las llamadas sociales o ver la televisión no más de una hora al día. También aseguró que hasta el momento la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa ha tenido la oportunidad de hablar por teléfono con sus hijas en dos ocasiones.

Días atrás, la defensora legal ya había expuesto las condiciones en las que las autoridades mantienen a su clienta en prisión, donde asegura que sufre mucho frío y no le dan abrigos ni cobijas.

"Se la pasa con mucho frío, sólo tiene una cobija muy finita. He pedido que le den otra cobija y no se la quieren dar, no le quieren dar chamarras o abrigos para ella poder sentirse un poco más caliente", relató.

Mariel Colón incluso aseguró que la ex reina de belleza pasó cuatro días seguidos sin que le permitieran bañarse, además de que mantienen las luces encendidas en su celda todo el tiempo y no le dan agua embotellada.

Duerme con las luces encendidas, están prendidas las 24 horas del día. No le venden agua embotellada, sólo le permiten tomar agua de la llave, pero el agua sabe tan repugnante que el otro día intentó tomar, le dieron náuseas y la vomitó".

La vida de Emma Coronel se encuentra en riesgo

Asimismo, la abogada Mariel Colón aseguró que la vida de Emma Coronel se encuentra en riesgo luego de que fueran filtradas a la prensa declaraciones de agentes federales sobre su caso.

Y es que trascendió que la esposa de "El Chapo" presuntamente se encuentra dispuesta a colaborar con las autoridades de EE.UU. convirtiéndose en "testigo protegido".

Esta es la última imagen publicada de Emma Coronel desde la prisión de Alexandria, en Virigina. Foto: Alexandria Sheriffs' Office

La exposición de dichas declaraciones ponen en riesgo no sólo la vida de la mujer de 32 años, sino la de su familia, alertó la abogada.

"Su vida ahora mismo se encuentra en riesgo porque estos comentarios que se pusieron a decir estos agentes federales la ponen en riesgo. No es un secreto lo que le puede pasar a una persona si otros piensan o se imaginan que esa persona está cooperando con las autoridades, obviamente pueden terminar muertos, no solamente el cooperante sino miembros de su familia", señaló Colón.

El abogado Jeffrey Lichtman, que también integra la defensa de Emma Coronel, calificó la filtración como "la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde hace más de 30 años".

El jurista señaló que pese a que la fiscalía reconoció el error y hay una investigación en curso, no cree que los responsables sean castigados.

En ese sentido, consideró urgente que Coronel Aispuro sea puesta en libertad, ya que ella y su familia se encuentran en grave peligro. La amenaza mayor, aseguró, serían los "enemigos" de su esposo, Joaquín Guzmán Loera.

"Tienes personas como "El Mayo" Zambada, tienes personas como la mayoría de los cooperantes en el caso de "El Chapo", todos están libres, tienes a Cienfuegos que está libre en México, y Emma Coronel se pudre en la cárcel de Virginia después de haber sido víctima de una de las más horribles conductas fiscales que yo he visto en mi carrera", aseveró Lichtman.