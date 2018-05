A Maduro no le importa si EU o Europa reconocen su elección

Caracas, 2 may (EFE).- El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, dijo hoy en un acto de campaña que no le importa si es reconocido o no por Europa o Estados Unidos de llegar a ganar nuevamente las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo y que solo le da importancia a lo que diga su pueblo.

Frente a las elecciones Maduro enfrenta una impopularidad del 70%. Foto: AFP

Ahí andan alborotados los oligarcas porque van para Europa, porque están en Washington los oligarcas (diciendo) 'a Maduro no lo van a reconocer en el mundo', qué carajo me importa, dijo.

Y agregó: "Si me reconoce el noble pueblo de Venezuela, qué carajo me importa lo que diga Europa, qué carajo me importa lo que diga Washington".

Foto: AFP

Maduro aseguró que no le tiene miedo "a nada" y a "nadie".

El imperialismo es un tigre de papel, que digan lo que les dé la gana decir, en Venezuela mandamos los venezolanos y las venezolanas, apuntó en el acto proselitista.

Foto: AFP

Hoy, la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y los partidos de mayor representación en el Parlamento Europeo (PE) apostaron por suspender la convocatoria de elecciones del 20 de mayo en Venezuela y llegar a un acuerdo para unos comicios con garantías.

Mogherini lamentó que no todas las partes puedan participar "en igualdad de condiciones", lo que a su juicio va a "exacerbar la polarización" en el país y "creará obstáculos añadidos a la solución política".

También recordó su compromiso en el Consejo de Exteriores de seguir de cerca lo que ocurra el 20 de mayo y el derecho de "tomar medidas" que se guardan los países de la UE si se viola el sistema democrático en un país que, recordó, sufre una importante crisis económica, social y humanitaria.

Foto: AFP

En el debate, el eurodiputado Esteban González Pons (PP) dijo que el PE "no puede reconocer los resultados" del 20 de mayo.

En las elecciones presidenciales que se celebrarán en 18 días no participará la mayor alianza de partidos opositores, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por considerar que las condiciones para estos comicios no son justas ni transparentes.