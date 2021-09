¡A la cárcel! Padrastro asesinó a una adolescente de 17 años quien lo denunció por abuso sexual

Inglaterra.- Un hombre ha sido encarcelado durante un mínimo de 32 años por el horrible asesinato de su hijastra Bernadette Walker, de 17 años en Inglaterra.

Scott Walker asesinó a Bernadette en julio del año pasado después de que ella hiciera acusaciones de abuso sexual en su contra.

Trágicamente, el cuerpo del adolescente nunca ha sido encontrado y Walker nunca le ha dicho a la policía dónde está, en un acto descrito como "el más cruel de todos" por el juez.

Aunque ella no era la hija biológica de Walker, Bernadette se refirió a él como "papá", ya que era el ex compañero de su madre Sarah y había estado viviendo en la casa familiar.

Walker fue declarado culpable de asesinato en julio del año pasado después de que un jurado del Tribunal de la Corona de Cambridge escuchó cómo Bernadette hizo acusaciones contra él solo dos días antes de que ella desapareciera.

Ahora el padrastro ha sido condenado a cadena perpetua y encarcelado por un mínimo de 32 años.

Al encarcelarlo el viernes, la jueza McGowan dijo que su negativa a decirle a la policía dónde está el cuerpo de Bernadette "significa que no se le puede mostrar el respeto que se merece".

Ella agregó: "El más cruel de todos, es probable que signifique que algunos miembros de su familia y amigos seguirán esperando que ella esté viva y que algún día regrese a sus vidas".

De acuerdo con el medio Mirror, Bernadette escribió que temía que Walker la matara después de haberle confiado a su madre que la había abusado sexualmente "durante varios años".

La entrada sin fecha, vista por los miembros del jurado, decía: "Le conté a mi mamá sobre mi papá y el abuso. Me llamó mentirosa y amenazó con matarme si le decía a la policía".

"Dijo que los otros niños son más importantes. Me encanta sentirme no deseada".

"No siento nada en este momento porque siempre pensé que mamá se ocuparía y todo desaparecería. Pero no, todavía está aquí diciéndome que lo inventé. ¿Qué clase de padre no le creería a su hija?"

"Pero está bien, voy a fingir que está bien hasta que me vaya de casa y luego los bloquearé de mi vida.

"Prefiero decir que soy huérfana que decir que tengo padres abusivos que no se preocupan por mí o por lo que me pasa".

"Si hubiera sido lo suficientemente valiente, probablemente ya me habría ido, o simplemente me habría suicidado".

Bernadette le había dicho a su madre que Walker la había espiado mientras se desvestía usando cámaras escondidas en el baño y la había tocado de manera inapropiada en una sala de juegos, dijeron los miembros del jurado.

El último avistamiento confirmado de Bernadette con vida fue cuando Walker la recogió en la casa de sus padres en Werrington, Peterborough, el sábado 18 de julio de 2020.

El tribunal escuchó que Bernadette se había ido para quedarse allí "mientras las cosas se calmaban un poco".

Sin embargo, esa mañana no la llevó de regreso a Millfield.

Su teléfono celular activó sitios celulares en las áreas de Dogsthorpe y Gunthorpe, ambos en direcciones opuestas, y justo antes de las 11:30 am, se desconectó de la red y no se reconectó durante una hora y media.

Las siete semanas posteriores a la desaparición de Bernadette, Scott Walker y Sarah Walker formaron una "alianza impía" y llevaron un rastro falso para sugerir que su hija todavía estaba viva y se había escapado de casa.

Sarah Walker no denunció la desaparición de su hija durante tres días más.

En una llamada a la policía de Cambridgeshire el 21 de julio, Sarah Walker describió cómo Bernadette "se escapó el sábado a la hora del almuerzo" (18 de julio) y continuó explicando cómo "sabía dónde estaba" hasta que Bernadette dejó de enviar mensajes.

Dijo que le dio a su hija "el día para que se calmara un poco, ya que no es la primera vez que lo hace", pero luego dijo que "se dio cuenta" de que la adolescente no estaba donde pensaba que estaba.

Al describir la cadena de eventos, Sarah Walker dijo que había visto a Bernadette por última vez el 17 de julio, antes de ir a casa de sus abuelos, y Scott la había recogido al día siguiente, el 18 de julio.

Continuó explicando cómo Bernadette aparentemente "saltó del auto y se escapó" en el área de Mounsteven Avenue de Peterborough.

Sarah luego continuó diciendo que Bernadette no había dicho adónde iba, y explicó que había "habido una pelea" por lo que la adolescente había ido a la casa de sus abuelos.

Explicó que se había puesto en contacto con un exnovio y luego con amigos de Bernadette antes de decirle a la policía que no sabía dónde estaba su hija, pero afirmó que todavía tenía noticias suyas por mensaje de texto.

Más tarde admitió haber pervertido el curso de la justicia al enviar mensajes desde el teléfono de Bernadette y proporcionar información falsa a la policía, sin saber que su hija estaba muerta y con la intención de encubrir las acusaciones sexuales contra Scott Walker.

Sin embargo, en julio fue declarada culpable de cargos alternativos de pervertir el curso de la justicia, que eran idénticos a los cargos que admitió, pero con el conocimiento de que Bernadatte estaba muerta.

Sarah Walker ha estado encarcelada durante seis años.