A mi hijo le hicieron bullying hasta matarlo

Liverpool, Reino Unido.- Un joven de 19 años fue encontrado muerto en su cuarto después de ser acosado, ser víctima de bullying y ser chantajeado a través de Xbox.

Su cuerpo fue encontrado por su madre de 52 años, que al entrar a su cuarto, encontró el cuerpo del joven colgado.

Joel, vivía en Liverpool junto a su madre, era el único hijo que quedaba en casa. "A donde quiera que iba, tenía un impacto en la vida de las personas. Estaba lleno de amor".

Un día entré a su habitación, Joel me dijo que alguien en su escuela decía compartir fotos desnudas de él, pero él aseguró que no se trataba de él, que no me preocupara