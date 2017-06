"A mi hijo lo mataron, debía dinero pero ya estaba muerto”

Estados Unidos.- "A mi hijo lo mataron el año pasado. En marzo del año pasado. Dijeron que él debía 75 dólares de intereses desde mayo de 2016. Sin embargo, él ya estaba muerto en ese momento. Entonces lo que hicieron fue frenar mis cheques hasta que yo no fuera hasta allá a arreglar el problema. Fui, y cuando salí tenía una multa por mal estacionamiento", fueron las desgarradoras palabras de Andrea hacia el juez Frank Caprio, luego de ser sentenciada por haber cometido una falta de tránsito.

Andrea debía pagar 400 dólares, pero atravesaba una situación difícil. Su economía no era la mejor en ese momento y no tenía manera de juntar la cantidad que se le pedía para pagar la multa.

"Yo tuve un año muy duro, su señoría. Recibo un subsidio por discapacidad y no tengo los 400 dólares para darle. Realmente no los tengo. Yo solo trato de conseguir dinero para un nuevo departamento. Todavía sigo pagando el funeral de mi hijo. No sé de dónde sacar esa cantidad de dinero, "simplemente estoy viviendo un momento duro, su señoría", dijo la mujer.

Conmovido por la situación, el juez Frank Caprio, alzó su mirada y decidió reducirle la multa a 50 dólares.

"Creo que todos podemos expresarle nuestras condolencias y entender el trauma que ha vivido". Luego le explicó que trataría de balancear lo delicado de su caso con los intereses de la ciudad. "Voy a tomar en consideración la horrorífica historia que nos contó relacionada con su hijo. No creo que nadie en su vida pueda experimentar algo así", manifestó el juez.

Agradecida por la reducción de su multa, Andrea señaló que si podía pagar. Segundos antes de la sentencia, Caprio le preguntó cuánto tiempo necesitaría para pagarla. La acusada le respondió que tenía esa cantidad en ese momento, pero el juez no estaba convencido. "Si paga, ¿eso no la dejaría sin dinero?", indagó.

Feliz pero a la vez preocupada por la situación que viviría al quedarse sin dinero le respondió: "Me iría de aquí con 5 dólares".

Ante la contestación de la mujer, el funcionario tomó una decisión definitiva. "No voy a permitir que se vaya con 5 dólares. Voy a olvidar todo".

Frank Caprio, es un juez que ha conmovido a Estados Unidos por su sensibilidad y su percepción para otorgar sentencias.

Caprio se ocupa de casos de infracciones de tránsito y otras faltas menores. La convicción para interpretar la ley de manera flexible y al ser protagonista de un programa de televisión llamado 'Caught in Providence'.

UN CASO EN EL QUE CAPRIO APLICÓ LA LEY

En el programa, se presentan los casos más curiosos en los que Frank intenta aplicar la ley desde un punto de vista humano, informó Infobae.