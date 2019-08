¿A qué se enfrenta a partir de ahora Tabaré Vázquez?

Montevideo.- Tras el sorpresivo anuncio de este martes, en el que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, explicó que le fue diagnosticado un nódulo en el pulmón derecho, un sanatorio de Montevideo le albergará a partir del jueves para que los médicos aclaren el alcance de dicha masa.

Una biopsia explicará con certeza el tipo de dolencia que sufre el mandatario y que fue revelada tras unos chequeos de rutina a los que se sometió recientemente.

Efe habló con médicos especialistas en la materia que explicaron los pasos que se siguen en este tipo de enfermedades.

Diego Touya, director de Oncología del Hospital Maciel, uno de los históricos y prestigiosos de Uruguay, señaló que en estos casos una biopsia se hace a través de una fibrobroncoscopía con una cámara que ingresa por las fosas nasales hacia los bronquios y allí busca la lesión para tomar una muestra de tejido.

Con esta, el anatomopatólogo hace un estudio de histología para confirmar si se trata de una tumoración maligna y de qué tipo es.

En caso de ser así, luego pueden hacerse estudios moleculares "para tener una aproximación más exacta de la patología", resaltó Touya.

Otro experto, Diego Ubillos, presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, puntualizó que una biopsia es "fundamental", porque mediante esta se confirma la malignidad y el tipo de lesión.

Además, el médico apuntó que otro paso primordial es un estudio de estadificación que muestra si el tumor está localizado solamente en el lugar, si tiene "compromiso de ganglios" o si además tiene "metástasis a distancia".

A partir de ese diagnóstico, se decide el tratamiento que debe recibir el paciente, que puede ir desde una intervención quirúrgica con intención curativa hasta procedimientos más invasivos, como la radioterapia o la quimioterapia.

El presidente de Uruguay será internado dos días después de anunciar en una conferencia de prensa, a la que acudió acompañado por la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky, y gran parte de su gabinete que le fue detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes" de que puede tratarse de un proceso maligno.

Ubillos comentó que un nódulo pulmonar es "una imagen anormal que está en el pulmón y que no necesariamente ello ya conlleva un diagnóstico de que sea cáncer".

Sin embargo, el médico resaltó que "existen determinados signos" que pueden verse en la imagen "que hacen sospechar que el nódulo sea tumoral y que sea maligno".

Es una sospecha con mayor o menor grado de certeza. La certeza se obtiene con la biopsia, apuntó Ubillos.

Por su parte, el médico del mandatario, Mario Zelarayán, dijo a Efe que cree que "lamentablemente" no hay opciones de que el nódulo que tiene el mandatario no sea maligno, aunque aseguró que hasta no saber el alcance no puede establecerse ningún plan terapéutico.

"No hay ningún plan terapéutico hasta que no tengamos el diagnostico definitivo. Están planteados todos los planes terapéuticos, no se descarta ninguno y elegiremos el más adecuado", afirmó sobre el estado de Vázquez, oncólogo de profesión.

Zelarayán subrayó, además, que el primer sospechoso de la enfermedad del mandatario, quien fue fumador pero lo dejó hace más de 50 años, es el cigarro y, en este caso, es específicamente "el humo de segunda mano".

Se da la circunstancia de que Uruguay es considerado país pionero a nivel mundial en la lucha contra el tabaco.

Ya en su primer Gobierno (2005-2010), Tabaré Vázquez emprendió una feroz campaña antitabaco hasta el punto de aplicar severamente el Convenio Marco para el Control del Tabaco y entablar un litigio con la firma estadounidense Phillip Morris, que ganó después de seis años de proceso.