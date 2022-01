¡A salvo! Son liberados todos los rehenes secuestrados en sinagoga en Texas, USA

Estados Unidos.- Tras que uno de los rehenes fuera liberado ileso de una sinagoga de Texas, Estados Unidos, el gobernador del estado dio a conocer que momentos después las demás personas que permanecían privadas de su libertad también fueron liberadas sanas y salvas.

Tras las 8 de la noche del sábado, a través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador Greg Abbott, con un "las plegarias fueron escuchadas", hizo de conocimiento público que las 4 personas que permanecían retenidas en la sinagoga, habían podido salir del lugar completamente ilesas.

La publicación de Abbott se dio luego de que se escuchara un fuerte ruido parecido a disparos provenientes de dentro del centro religioso, donde la autoridades mencionaron que un hombre había mantenido rehenes en exigencia de la liberación de un neurocientífico paquistaní que fue condenado por intentar asesinar a oficiales del Ejército de Estados Unidos en Afganistán.

El secuestrador habría muerto en el lugar, de acuerdo a lo dado a conocer por un agente policiaco que ofreció una entrevista a The Associated Press bajo condición de anonimato. Los pormenores del rescate y el deceso del secuestrador no se relevaron de forma inmediata.

Previo a ello, el Departamento de Policía de Colleyville informó que el primero hombre que había sido puesto en libertad, había salido de la sinagoga a las 5 de la tarde del sábado, el cual se esperaba pudiera reunirse pronto con su familia, al constatar que no requería atención médica.

Sobre los hechos, la cadena ABC News, citando una fuente que no especificó, mencionó que el sospechoso había tomado como rehenes a un rabino y a otras tres personas integrantes de la Congregación Beth Israel en Colleyville. El medio refirió que el hombre estaba armado y había asegurado haber colocado bombas, aunque no precisó en qué lugares.

Alrededor de las 11 de la mañana del sábado, la policía de Colleyville dio a conocer, mediante sus redes sociales, que se encontraba desplegando un "operativo SWAT" en la zona de la sinagoga de Beth Israel, instando a la ciudadanía a no acercarse.

"Les pedimos que eviten el área. Continuaremos dando actualizaciones a través de las redes sociales", indicaron las autoridades.