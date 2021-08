"A todo el mundo le encanta". Gigantesco y tierno pato de goma aparece inexplicablemente en Maine

Maine.- La inexplicable aparición de un gigantesco y tierno pato de goma con la palabra "alegría" en un puerto de Maine ha causado sensación entre los residentes, pues aunque no se sabe quién lo colocó ahí, ha causado, gran “alegría” a quien lo ve.

Sin embargo, este pago gigantesco, adornado con la palabra "alegría" y que apareció en el puerto de Belfast durante el fin de semana, aun es un misterio para las autoridades quienes investigan como llegó hasta allí.

La capitana del puerto, Katherine Given, le dijo al Bangor Daily News que el pato de 25 pies de altura no representa un peligro para la navegación, por lo que no hay prisa por ahuyentarlo.

"A todo el mundo le encanta", dijo Given. “No tengo idea de quién es el propietario, pero encaja en Belfast. Mucha gente quiere mantenerlo aquí ".

Judy Herman, de Bala Cynwyd, Pensilvania, se detuvo para tomar fotos el martes, "es maravilloso", le dijo a New England Cable News . "¿Quién esperaría ver un pato en medio del agua aquí?".

Trascendió que este pato está disponible en Amazon, y algunos piensan que puede haber venido de Islesboro, donde se había visto un pato similar, o el mismo, flotando en el agua, informó el Daily News.

