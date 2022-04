A tres días de la ejecución de la mexicana Melissa Lucio jurado que la sentenció a muerte pide nuevo juicio

Texas.- Casi la mitad de los miembros del jurado que sentenciaron a muerte a una mujer de Texas por la muerte en 2007 de uno de sus 14 hijos pidieron que se detenga su próxima ejecución y que se le celebre un nuevo juicio.

Melissa Lucio , de 52 años, será ejecutada el miércoles por la muerte de su hija Mariah, de 2 años, en Harlingen, una ciudad de unos 75.000 habitantes en el extremo sur de Texas.

Sus abogados dicen que nueva evidencia muestra que las lesiones de Mariah, incluido un golpe en la cabeza, fueron causadas por una caída por una escalera empinada, y muchos legisladores y celebridades como Kim Kardashian, defensora de la reforma de la justicia penal , y Amanda Knox, una estadounidense quien fue condenado por asesinar a un estudiante británico en Italia y cuya condena fue anulada, se han unido a la causa de Lucio. Sin embargo, los fiscales sostienen que la niña fue víctima de abuso infantil.

Los abogados de Lucio han presentado varios recursos legales para impedir su ejecución. También tiene una solicitud de clemencia ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, que considerará su caso el lunes.

El gobernador republicano Greg Abbott también podría jugar un papel en decidir el destino de Lucio. Si fuera ejecutado, Lucio sería la primera latina ejecutada en Texas y la primera mujer ejecutada en el estado desde 2014

Esto es lo que debe saber a medida que se acerca la ejecución de Lucio:

¿Qué temas se debaten en el caso?

Los abogados de Lucio dicen que su condena por asesinato capital se basó en una confesión forzada y poco confiable que fue el resultado de un interrogatorio implacable y su larga historia de abuso sexual, físico y emocional. Dicen que a Lucio no se le permitió presentar pruebas que cuestionaran la validez de su confesión.

Sus abogados también sostienen que la evidencia falsa y no científica indujo a los miembros del jurado a creer que las lesiones de Mariah solo podrían haber sido causadas por abuso físico y no por complicaciones médicas de una caída severa.

“Sabía que lo que me acusaban de hacer no era cierto. Mis hijos siempre han sido mi mundo y, aunque mis elecciones en la vida no fueron buenas, nunca habría lastimado a ninguno de mis hijos de esa manera”, escribió Lucio en una carta a los legisladores de Texas.

El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, cuya oficina procesó el caso, ha dicho que no está de acuerdo con las afirmaciones de los abogados de Lucio de que nueva evidencia la exoneraría. Los fiscales dicen que Lucio tenía antecedentes de abuso de drogas y en ocasiones había perdido la custodia de algunos de sus 14 hijos.

Durante una audiencia a veces polémica del comité de la Cámara de Representantes de Texas sobre el caso de Lucio este mes, Sáenz inicialmente rechazó las solicitudes de usar su poder para detener la ejecución, antes de decir más tarde que intervendría si los tribunales no actuaban.

“No estoy en desacuerdo con todo el escrutinio que está recibiendo este caso. Doy la bienvenida a eso”, dijo Sáenz.

Armando Villalobos era el fiscal de distrito del condado cuando Lucio fue condenado en 2008, y los abogados de Lucio alegan que presionó por una condena para ayudar en su candidatura a la reelección. En 2014, Villalobos fue sentenciado a 13 años en una prisión federal por un esquema de soborno relacionado con ofrecer decisiones judiciales favorables.

¿Quién pide que se detenga la ejeción de Lucio?

Más de la mitad de los miembros de la Cámara y el Senado de Texas han pedido que se detenga su ejecución. Un grupo bipartidista de legisladores de Texas viajó este mes a Gatesville, donde el estado alberga a mujeres condenadas a muerte, y oró con Lucio.

Cinco de los 12 jurados que sentenciaron a Lucio y un jurado suplente han cuestionado su decisión y le han pedido un nuevo juicio. Y la causa de Lucio también cuenta con el respaldo de líderes religiosos y apareció en "Last Week Tonight with John Oliver" de HBO.

La familia y los simpatizantes de Lucio han estado viajando por todo Texas y realizando mítines y proyecciones de un documental de 2020 sobre su caso, “El estado de Texas vs. Melissa”.

¿Dónde se encuentran los esfuerzos por detener la ejecución de Lucio?

Las apelaciones que buscan detener la ejecución de Lucio están pendientes en los tribunales estatales y federales.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas está considerando una solicitud para conmutar su sentencia de muerte por cadena perpetua o concederle una suspensión de la ejecución de 120 días.

Cualquier decisión de la junta de libertad condicional de conmutar su sentencia o conceder el indulto necesitaría la aprobación de Abbott.

El gobernador, que ha otorgado clemencia a solo un condenado a muerte desde que asumió el cargo en 2015, también podría emitir unilateralmente una suspensión de la ejecución de 30 días. Abbott conmutó una sentencia de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional para Thomas "Bart" Whitaker, quien fue declarado culpable de disparar fatalmente a su madre y hermano.

El padre de Whitaker también recibió un disparo, pero sobrevivió y dirigió el esfuerzo para salvar la vida de su hijo.

¿Con qué frecuencia se ejecutan a las mujeres?

Es raro que una mujer sea ejecutada en Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte con sede en Washington, una organización sin fines de lucro que se opone a la pena capital.

Las mujeres han representado solo el 3,6% de las más de 16.000 ejecuciones confirmadas en Estados Unidos que se remontan al período colonial en el siglo XVII, según datos del grupo.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, se han ejecutado 17 mujeres en todo el país, según los datos. Texas ha ejecutado a más mujeres, seis, que cualquier otro estado. Le sigue Oklahoma, con tres, y Florida ha ejecutado dos.

El gobierno federal ha ejecutado a una mujer desde 1976. Lisa Montgomery, de Kansas, recibió una inyección letal en enero de 2021 después de que la administración Trump reanudara las ejecuciones en el sistema federal tras una pausa de 17 años. El Departamento de Justicia ha vuelto a detener las ejecuciones bajo la administración de Biden.