ADN revela paternidades de la Segunda Guerra Mundial en Francia

Francia.- Andre Gantois recupera las esperanzas de conocer al hombre que lo engendro gracias a muestras de ADN que pueden revelar la paternidad de soldados extranjeros que pelearon durante la Segunda Guerra Mundial.

Este empleado postal francés jubilado se acostumbró a la idea de que se iría a la tumba sin saber quién era su padre, un soldado estadounidense que combatió en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, recibió un balazo en la cabeza y se recuperó con la ayuda de su madre en un hospital militar.

Ya setentón, Gantois no tenía pista alguna, ningún nombre, ningún papel que rastrear.

Y no podía con su alma.

Viví siempre con esta herida abierta,− relata.− Nunca acepté mi situación, no saber quién era mi padre y, sobre todo, saber que él no sabía nada de mí, que no sabía de mi existencia.