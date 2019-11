AMLO informa que la Sedena cuida a Evo Morales y no EMP

Cd. de México, México.- El Presidente López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional está a cargo de la seguridad del ex Mandatario Evo Morales, quien se encuentra asilado en el País.

Explicó que los elementos que eran parte del Estado Mayor Presidencial (EMP) ahora pertenecen a la Sedena, por lo que algunos brindan protección a Morales.

"Ya no hay Estado Mayor, ¿qué pasó con esos elementos? se fueron a la Secretaria de la Defensa, todos, y cuando se necesita, como ya son miembros antiguos en la Defensa, cuando se requiere de algo como la protección del Presidente de Bolivia pues elementos de la Defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor", dijo en conferencia mañanera.

"Por ejemplo el avión que se utilizó para traer al Presidente de Bolivia, Evo Morales es un avión que manejaba el Estado Mayor Presidencial que ahora lo tiene la Secretaría de la Defensa (...) y yo di la instrucción de que la Secretaría de la Defensa se hiciera cargo de la seguridad de Evo Morales".

REFORMA publicó hoy que un grupo de 15 elementos, entre ellos uno de los asistentes del ex Presidente Enrique Peña Nieto y algunos elementos que conformaban su primer círculo de escoltas, resguardan ahora la integridad del boliviano, Evo Morales.

Mientras el ex Mandatario de Bolivia se encuentre en el País, un grupo de escoltas estará cuidándolo en turnos de 12 y 24 horas.

"Si este personaje cuidaba al ex Presidente Fox o Calderón o Peña pues si, puede ser, nadamás que ahora tiene otra función", dijo López Obrador.

Morales. / Reuters.

Agregó que se tomó la decisión de cancelar el EMP debido a los excesos que representaba.

"Ocho mil elementos, era un abuso, un exceso , una extravagancia, no creo que cuiden al Presidente Trump tanto elementos (...) y se tomó la decisión de cancelar, de que ya no exista este cuerpo de élite, se decidió que no haya Estado Mayor Presidencial", expuso.