AMLO pide no comparar detención de Emma Coronel con la de Salvador Cienfuegos

México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México, solicitó no relacionar el arresto de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, con la del exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda.

Durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado los motivos para detener a la originaria de Durango, sin embargo afirmó que no tienen información al respecto.

Además, dijo que ese tema corresponde a las autoridades judiciales de EEUU, y reiteró, es un caso totalmente distinto al de Cienfuegos Zepeda. López Obrador argumentó que contra el exfuncionario federal no había pruebas contundentes.

“No tenemos información, y corresponde, de la esposa de Guzmán Loera, a la justicia de Estados Unidos, es un asunto aparte. No confundir lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no había pruebas, que se le estaba acusando sin fundamento, tan es así que ahí está el expediente completo en las redes, ya lleva tiempo, donde se prueba que no hay elementos”, aseveró

Arresto Emma Coronel

El lunes 22 de febrero Coronel Aispuro fue detenida en el Aeropuerto Internacional Dulles, Virginia, Estados Unidos, acusada por delitos relacionados con la distribución de drogas de México a EEUU, así como por supuestamente conspirar en el plan que ayudó a Joaquín Guzmán a escapar de prisión en 2015.

El comunicado oficial del gobierno estadounidense asegura que participó en el tráfico de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas.

Con relación a su presunta ayuda al líder del Cártel de Sinaloa, EEUU aseguró que el 11 de julio de 2015 ayudó a Guzmán a escapar del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en México.

Hasta el momento se desconocen más detalles de la situación, sin embargo su defensa legal dio a conocer que la esposa de El Chapo se declaró "no culpable" ante el juez.

Cienfuegos

El general también fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos con acusaciones por narcotráfico, sin embargo, un juzgado decidió dejar inválidos los cargos y deportarlo a nuestro país, donde fue liberado por la Fiscalía General de la República bajo el argumento de que no se encontraron pruebas determinantes en su contra.