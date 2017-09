Ataques aéreos deja 17 muertos en Siria según activistas

Beirut.- Al menos 17 civiles murieron el domingo en varios ataques aéreos en un cruce del río Éufrates, en el este de Siria, dijeron activistas locales.

Omar Abou Leila, del grupo de seguimiento DeirEzzor 24, afirmó que jets rusos atacaron transbordadores que aguardaban para llevar pasajeros de un lado al otro del río en la localidad de al-Baloul, en poder del grupo Estado Islámico, a 27 kilómetros (17 millas) al este de la disputada ciudad de Deir el-Zour.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que 21 civiles murieron en las incursiones aéreas.

La fuerza aérea rusa es la responsable, agregó. The Associated Press no pudo confirmar de momento la versión.

Las fuerzas oficiales sirias apoyadas por Rusia, por un lado, y las fuerzas antigubernamentales con respaldo de Estados Unidos, por el otro, escenifican una carrera por el control del valle del río, en poder del Estado Islámico, así como los recursos energéticos de la zona y el cruce cercano hacia Irak.

Aviones israelíes de combates bombardearon el jueves un puesto militar en el oeste de Siria, según indicó el jueves el Ejército sirio, matando a dos soldados y causando daños materiales.

El ataque de madrugada golpeó una instalación cerca de la localidad occidental de Masyaf, según un comunicado del Ejército. El lugar está próximo a la costa Mediterránea y es un bastión del presidente, Bashar Assad.

Los aviones israelíes dispararon varios misiles desde el espacio aéreo libanés, señaló el Ejército sirio, que advirtió de la “peligrosa repercusión de estos actos hostiles sobre la seguridad y estabilidad de la región”.

Israel no hizo comentarios en un primer momento.

Aunque en general se mantiene alejado de la guerra civil siria, Israel ha realizado varios ataques aéreos contra supuestos envíos de armas que se cree estaban destinados a la milicia libanesa Jezbolá, que combate junto a las fuerzas de Assad.

Rami Abdurrahman, que dirige el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que se habían atacado dos instalaciones, un centro de investigación científica y una base militar cercana en la que se almacenaban misiles tierra-tierra de corto alcance. Dos personas murieron y cinco resultaron heridas en el ataque, añadió.

“Se oyeron muchas explosiones en la zona después del ataque aéreos”, dijo Abdurrahman, cuyo grupo trabaja con una red de activistas en todo el país. Algunas de las explosiones podrían haber sido detonaciones secundarias por el ataque al almacén de misiles.

Combatientes libaneses de Jezbolá y militares iraníes suelen visitar el lugar, señaló. Los muertos y fallecidos eran sirios, y en un primer momento no estaba claro si había bajas entre los efectivos iraníes y de Jezbolá, según el Observatorio.

El ataque aéreo ocurrió un día después de que una pesquisa de Naciones Unidas hallara al gobierno sirio responsable de un ataque químico el pasado abril en el norte de Siria en el que murieron más de 83 personas. En un primer momento no estaba claro si la instalación alcanzada el jueves se utilizaba para producir o almacenar armas químicas. Siria niega haber utilizado o almacenado armas químicas.

