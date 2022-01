¡Abandonados! Exhiben stands de México en el Fitur de Madrid 2022 sin personal

España.- El pabellón de México en el Fitur de Madrid, España, de este 2022, fue reportado como abandonado al arranque del evento para el público, pese a haber hecho su presentación en el primer día de actividades.

A través de redes sociales, se dio a conocer un video donde una joven se paseó por el pabellón de México en el Fitur Madrid 2022, mostrando que los stands de los estados participantes, se encontraban sin asistentes.

De acuerdo con la joven, que narra el video mientras recorre el espacio destinado para la promoción turística de México, la delegación sí se presentó durante los dos primeros días de actividades de foro, mismos donde asistieron empresarios.

Sin embargo, una vez comenzó el Fitur 2022 para el público en general, los stands de los estados se encontraban vacíos, sin personal, ni folletos para repartir entre los interesados en conocer la cultura mexicana.

“No hay absolutamente nadie haciendo promoción, se suponía que debía haber comenzado el jueves de esta semana y terminaba el domingo. Los primeros dos días no había podido ingresar porque era para profesionales y ahora ya se puede ingresar para turismo y la gente en general. Resulta que no hay nadie, no hay folletos, no hay información, no hay absolutamente nada”, menciona la joven en el metraje.

¿Y los funcionarios?

Al evento acudieron diferentes funcionarios como el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien presumió el arranque del Fitur 2022 y su participación desde la ciudad de Madrid, España.

Asimismo, asistió el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien también destacó su presencia en la ciudad europea.

Sin embargo, al joven que grabó el video encontró el espacio donde se debería localizar el stand de Oaxca, el cual no contaba ya ni con el nombre de la entidad para identificarlos, reprochando el gasto que representa tener presencias en este evento para las autoridades.

En las imágenes se muestra cómo otros países americanos que tienen sus stands atendidos, con pantallas, asistentes y shows para los interesados en el evento.