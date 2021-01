Abandonan a bebé recién nacido en Argentina y una nota: "Solo pido perdón"

Buenos Aires, Argentina.- Un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa en plena calle de la Zona Tres de Febrero en Buenos Aires, Argentina, con un mensaje escrito al parecer por su madre o padre, donde explicaba que no podía tenerlo.

"Me llamo Bryan Samuel, nací el lunes 25 de enero de 2021. Yo no puedo tenerlo, el que lo encuentre por favor cuídelo mucho. Solo pido perdón", explica la nota que fue dejada junto al bebé, que fue encontrado abandonado por una joven mujer mujer llamada Erica C., cuando caminaba por la calle Nolting, entre Bellaco y alianza, durante la mañana del miércoles.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La mujer de 33 años se presentó ante la Comisaría 12ª de la Ciudadela Sur con el bebé en brazos y el mensaje en su mano, y explicó a los oficiales que mientras caminaba, se había topado con una bolsa de la que escuchaba extraños ruidos desde dentro.

Al acercarse y abrir la bolsa, se percató que adentro estaba el bebé y junto a este un cartel escrito a mano que dejaron al abandonarlo.

Enseguida el niño fue trasladado en una ambulancia del SAME a un hospital para revisar su estado de salud, que según medios locales, fue reportada como estable.

Las autoridades de Buenos Aires han iniciado con la búsqueda de los padres del pequeño Bryan Samuel.

El bebé fue dejado con una nota. Foto: Facebook: Somos Oeste

Leer más: Bebé muere por Covid-19 en Venezuela, es el tercero de la semana

El caso del abandono del bebé Bryan Samel no es el único en el país; en mayo pasado también fue muy sonado el hallazgo de otro bebé que fue abandonado al pie de un árbol en el barrio de Pompeya de la localidad de Merlo.

El abandono del bebé Bryan Samuel a los pocos días de nacido, ha hecho revivir la polémica sobre la ley del aborto electivo en Argentina.

El gobierno argentino ha dado importancia al tema del aborto ante el dilema de muchas madres y padres que se enfrentan ante una difícil situación para afrontar un embarazo.

El presidente Alberto Fernández firmó el decreto de la ley impulsada por su gobierno y aprobada por el Congreso el pasado 30 de diciembre.

Leer más: AMLO pide que legalización del aborto en México sea decidida por las mujeres

Tras varias horas de debate, el Congreso del país sudamericano aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.

Argentina se convirtió en el tercer país de Latinoamérica donde el aborto es legal; en la lista también están Cuba y Uruguay. Aunque en México también es legal pero solo en Ciudad de México y Oaxaca.

El texto de la ley de IVE establece que "en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional".