Abandonan bebé recién nacido en una bolsa de plástico

Caloocan, Filipinas.- Un bebé fue encontrado dentro de una bolsa de plástico, después de haber sido abandonado en un el carro lateral una motocicleta a las pocas horas de haber nacido.

El diminuto infante fue descubierto por un grupo de amigos, que escucharan sus llanto desgarrador alrededor de la 1 de la madrugada del pasado lunes, en la ciudad de Caloocan, Filipinas.

De acuerdo con los médicos, el niño se estaba cubierto de sangre todavía, con el cordón umbilical aun adherido a su cuerpo, y se había estado sofocando lentamente con la bolsa rayada de plástico en la que fue arrojado.

Llegaron los servicios de emergencia y llevaron al bebé al hospital, donde lo encontraron "ligeramente rojizo" pero perfectamente sanos.

"¡Quien dejó al bebé así no tiene corazón! No engañe si no puede soportar las consecuencias", señaló la persona que encontró al bebé, Sean Casiman, de 21 años