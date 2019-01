Abandonó a su novia por engordar mientras combatía el cáncer

Australia.- Fue en el 2016 cuando Emily Nicholson recibió la peor noticia de su vida, los médicos le diagnosticaron cáncer cerebral por astrocitoma, por lo que comenzó a subir de peso debido a que tomó esteroides como parte de su tratamiento.

Emily Nicholson fue abandonada por su novio. Foto Facebook Emily Nicholson

Pese a que Emily había recibido la peor noticia de su vida aminoraba su tristeza porque día con día recibía el apoyo de su familia y novio, con el que planeaba casarse pese a la situación que estaba viviendo pues ya habían iniciado los planes del enlace antes de enterarse que tenía cáncer, y que los médicos le indicaran que le quedaba un año de vida.

Sin embargo, meses después Emily sufrió una decepción, su novio terminó su relación por medio de un mensaje de Facebook, justo una semana antes de su boda.

En el mensaje, Jamie justificaba su rompimiento manifestando que Emily "había engordado mucho".

La joven de 24 años y aspirante a modelo, se había mudado a Australia para trabajar como gerente de un bar.

“Me envió un mensaje y me dijo que no quería estar más conmigo. Fue horrible. Buscábamos construir nuestra vida juntos, pero mi tratamiento con esteroides y mi aspecto físico diferente hicieron que él me dejara”, comentó la joven durante una entrevista al medio Daily Mail.

Emily decidió contar su historia como ejemplo para muchas personas que pasan por su misma situación.

“Hay algunos momentos en los que pienso que soy la persona más desafortunada del mundo. La gente me dice que soy muy fuerte, pero ¿cuál es la alternativa? Hay que seguir luchando. Ahora no siento nada por él, me lastimó, pero no tiene sentido molestarse por eso". Solo he tenido que ser fuerte con todo eso", concluyó la joven.