Abogado: Bolton tiene información no revelada sobre Ucrania

WASHINGTON (AP) — El ex asesor de seguridad nacional John Bolton “participó en muchas reuniones y conversaciones relevantes” para la investigación de juicio político que conduce la Cámara de Representantes contra el presidente Donald Trump, las cuales todavía no son públicas, dijo el viernes su abogado.

Charles Cooper, abogado de Bolton, hizo la declaración en una carta que insinúa que Bolton comparecerá ante el Congreso sólo si un juez lo ordena.

La carta, enviada al principal abogado de la Cámara de Representantes, busca diferenciar a Bolton y al ex asesor adjunto Charles Kupperman de otros funcionarios y exfuncionarios de la Casa Blanca que han rendido testimonio ante los investigadores de juicio político. En la misiva se lee que Bolton y Kupperman, a diferencia de otros testigos, proporcionaban un asesoramiento directo al presidente Trump de manera regular y que durante cualquier comparecencia ante los legisladores se les pediría divulgar información delicada sobre política exterior y seguridad nacional.

“Después de todo, el doctor Kupperman era el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente durante todo el periodo de su pesquisa”, señala la carta. “Lo mismo ocurre, por supuesto, con el embajador Bolton, quien fue el asesor de seguridad nacional del presidente y quien estuvo involucrado personalmente en muchos de los eventos, reuniones y conversaciones sobre las cuales ya han recibido un testimonio, así como muchas reuniones y conversaciones relevantes que hasta ahora no han sido discutidas en los testimonios”

Kupperman fue citado como parte de la pesquisa que busca concretar un juicio político, pero demandó a los representantes demócratas y al gobierno de Trump. Pidió que un juez decidiera cuál directriz debe seguir: ¿la del Congreso que le ordena testificar o la de la Casa Blanca que le indica que no lo haga? Bolton no ha recibido una orden de comparecencia. Los legisladores agendaron una entrevista con Bolton el jueves, pero no se presentó.

Cooper representa a Bolton y a Kupperman.

Aunque no ha prestado testimonio, Bolton ha representado una pieza clave durante semanas de testimonios, en las que varios testigos han descrito episodios y conversaciones en las que estuvo involucrado.