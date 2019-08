Abogado busca jurado que pueda "ver mas allá" de los tatuajes de su cliente

Louisiana.- Según un nuevo informe, el abogado defensor de un sospechoso de doble asesinato en Louisiana que está muy entintado busca jurados que puedan ver más allá de la miríada de tatuajes en la cara de su cliente.

William Bottoms, de 29 años, de Greenwell Springs, está acusado de asesinato en segundo grado en relación con los asesinatos de Dedrick Dewayne Williams, de 23 años, y Mohamed Sead Hussain, de 29 años, en junio de 2017, según el periódico The Advocate.

Cuando la fiscal adjunta de distrito de East Baton Rouge, Dana Cummings, cuestionó el lunes al primer panel de 14 jurados potenciales, no mencionó los tatuajes faciales llamativos de Bottoms, pero cuando el abogado de Bottoms, Jarvis Antwine, comenzó a hablar, lo hizo.

La gran mayoría del panel le dijo a Antwine que no tendrían problemas con los tatuajes faciales de Bottoms. "Es una elección personal", dijo un hombre.

William Bottoms. AP

Otra mujer le dijo al abogado que no le importaban los tatuajes, pero que no juzgaría a Bottoms sobre esa base. Ambos miembros del jurado fueron seleccionados preliminarmente para unirse al panel de siete, pero una tercera mujer que dijo que tenía tres tatuajes no lo era, según el informe.

Los fondos podrían pasar el resto de su vida tras las rejas si se lo encuentra culpable de asesinato en segundo grado, según el informe.

Los cuerpos de Williams y Hussain fueron descubiertos el 1 de junio de 2017 en una comunidad rural, cada disparo en la cabeza, con sus cuerpos cubiertos por una sábana, según el informe.

La entonces novia de Bottoms, Megan Marie Gaylord, de 29 años, testificará para el enjuiciamiento: inicialmente fue acusada como accesorio, pero la oficina del fiscal de distrito luego retiró el cargo, informó el periódico.

Pixabay

Gaylord afirmó que ella, Bottoms y las dos víctimas habían consumido drogas, y que conducía un automóvil en el que los otros tres eran pasajeros, según el informe.

De repente, Bottoms, que viajaba a su lado, se volvió paranoico y mató a tiros a Williams y Hussain, que viajaban en el asiento trasero, informó el periódico.

Gaylord luego condujo hasta la casa de Bottoms, donde recogió la sábana y algo de lejía para destruir las huellas dactilares y las pruebas, según un informe de arresto obtenido por el medio.