Abogado de "El Chapo" niega amenazas a eventuales testigos

Nueva York.- El abogado de uno de los mayores narcotraficantes del mundo, Joaquín "El Chapo" Guzmán, negó tajantemente el viernes haber pasado mensajes de su cliente a eventuales testigos de su futuro juicio, o haberlos amenazado.

El exjefe del cártel de Sinaloa, de 60 años, famoso por sus dos espectaculares escapadas de prisión de cárceles mexicanas, está preso en total aislamiento en Manhattan desde su extradición a Estados Unidos el 19 de enero pasado.

Es acusado de 17 delitos, entre ellos haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de América y enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Su juicio debe comenzar el 16 de abril.

"No he pasado ningún mensaje de mi cliente a terceros, punto. Ciertamente no he pasado nada que pueda ser remotamente percibido como una amenaza", dijo el abogado de "El Chapo", Eduardo Balarezo, en una declaración enviada a la AFP.