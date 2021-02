Abogado de Emma Coronel pide a AMLO el mismo trato que Cienfuegos

La defensa legal de Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que su clienta reciba el mismo trato que el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

Fue el abogado Jeffrey Lichtman, el principal defensor de la ex reina de belleza, quien a través de su cuenta de Twitter cuestionó abiertamente a AMLO sobre cuándo recibiría Emma Coronel un trato como el del extitular de la Sedena de Enrique Peña Nieto.

@lopezobrador_ ¿Cuándo recibiremos el trato de #Cienfuegos? Esperaré", tuiteó Lichtman.

El mensaje del abogado, quien también defendió a "El Chapo" Guzmán durante su juicio, alude a la intervención del gobierno de López Obrador en el caso de Cienfuegos, quien había sido detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Sin embargo, a los pocos días la DEA decidió retirar los cargos contra el general en retiro y repatriarlo a México, bajo el argumento de supuestas fallas en el proceso que no respetaron la relación bilateral, lo que ocurrió tras la presión del mandatario mexicano.

"Lo único que hicimos fue expresar por la vía diplomática nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien", dijo AMLO negando haber amenazado con expulsar a los agentes de la DEA del país.

Semanas después, la Fiscalía General de la República (FGR), que se haría cargo de continuar con la investigación, determinó que no procede la acusación de la DEA contra Cienfuegos, por lo que el exfuncionario fue exonerado y se le dio "carpetazo" al asunto.

La detención de Emma Coronel

Emma Coronel fue detenida el pasado 22 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, acusada de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa, principalmente a favor de su esposo, "El Chapo".

Concretamente, la ex reina de belleza de 31 años enfrenta cargos por los delitos de conspiración para importar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas, con lo que podría enfrentar una pena de al menos 10 años de cárcel y hasta cadena perpetua en caso de ser declarada culpable.

Emma Coronel permanece detenida en la prisión de Alexandria, en Virginia. Foto: Alexandria Sheriff's Office

Además, los fiscales de EE.UU. sospechan que la mujer también ayudo al capo sinaloense a escapar de la prisión de máxima seguridad del Altiplano en 2015.

La próxima audiencia de Emma Coronel podría llevarse a cabo en dos semanas, y será entonces que se determinará su situación jurídica. Mientras tanto, permanece bajo prisión preventiva sin derecho a fianza en la cárcel de Alexandria, Virginia.

Es un asunto aparte: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, aclaró que no se debe relacionar la detención de Emma Coronel con el caso de Salvador Cienfuegos.

En La Mañanera del pasado miércoles, el mandatario aseveró que corresponde a las autoridades judiciales de Estados Unidos resolver la situación de la esposa de "El Chapo", y subrayó que no había pruebas contundentes contra el exsecretario de la Defensa.

"No tenemos información, y corresponde, de la esposa de Guzmán Loera, a la justicia de Estados Unidos; es un asunto aparte. No confundir con lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no había pruebas, que se le estaba acusando sin fundamentos", explicó AMLO.