Abrazadora profesional pidió a una clienta que le lamiera un pezón

Arizona, Estados Unidos.- Según un informe, una abrazadora profesional llevó las cosas demasiado lejos cuando le pidió a una clienta que le chupara el pezón de uno de sus senos.

El cliente no identificado presentó una queja ante la junta de masajes del estado alegando que la abrazadora del área de Tempe, Susanne Woodward, tuvo una conducta sexual inapropiada en mayo durante una cita de $ 80 dólares, informó la República de Arizona.

En la queja, la mujer dijo que comenzó a visitar el negocio de Woodward, Restoration Healing Spa, para tratar su trauma sexual a través de sesiones de caricias. "[Woodward] me dijo que podría ayudarme con mi trauma sexual y ayudarme a encontrar mi voz", escribió el cliente.

"Ella insistió en que no sería sexual y que la ropa estaría puesta en todo momento". Pero las sesiones de abrazos más tarde se volvieron sexuales después de que el cliente admitió que albergaba la fantasía de ser retenida por una mujer desnuda.

Pixabay

En su cuarta cita, Woodward le dijo: "Puedo abrazarte, como quieras", lo que los llevó a ambos a desnudarse, afirmó la mujer en la denuncia. "Luego me dijo que le chupara el pezón", continúa la queja, alegando también que Woodward le dijo al cliente:

Te estoy canalizando energía nutritiva a través de mi pecho.

Woodward, quien es un terapeuta con licencia, se negó a comentar sobre las acusaciones, informó la República de Arizona. Su cliente dijo que no fue hasta que se fue a su casa que comenzó a procesar la "gravedad" de la mala conducta sexual de Woodward.

Inicialmente, la mujer presentó un informe a la policía de Tempe, quien le dijo que el incidente no era ilegal, informó el periódico.

Su queja ante la junta estatal de terapia de masajes también fue desestimada en julio. Aunque es ilegal que las masajistas participen en actividades sexuales con clientes, la junta afirmó que no regulan los servicios de caricias.

Sin embargo, la junta envió una carta a Woodward ordenándole que separara su terapia de masajes y sus negocios de abrazos. Desde entonces, se ha eliminado el sitio para los servicios de masajes y caricias de Woodward.

"No quiero que ninguna confusión en un área me comprometa o me defina como masajista", según los informes, Woodward dijo a la junta.