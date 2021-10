Absuelven a maestro que tocaba y sentaba niñas en sus piernas para lograr “un ambiente amistoso”

Madrid, España.- Maestro acusado de abuso luego de dar palmadas a alumnas de 10 y 11 años, además de sentarlas en su regazo y meter su dedo en el elástico de su falda, fue absuelto de los cargos por la Audiencia Provincial de Madrid, en España, luego de que consideraran los actos solo tuvieran un caracter inapropiado.

Durante la sentencia, se mencionó que el maestro reconoció que sí realizó los gestos relatados por las cuatro víctimas, sin embargo que “habían sido sacados de contexto” y que él realmente actuaba de esa manera para “mostrarse cercano y conseguir un ambiente amistoso y relajado”.

El maestro era conocido por sus alumnas como “tocaculos” y esta fue la palabra que hizo saltar las alarmas entre los padres que alcanzaron a escucharlas, preguntaron a las niñas por qué llamaban así a su profesor y entonces se dirigieron hasta la dirección del centro educativo, quienes suspendieron al hombre de inmediato. Este trabajaba en sexto de primaria, inició a finales de 2017 y fue a principios de 2018 que fue suspendido del centro educativo donde sucedieron los hechos.

Entre los actos de los cuales se le acusaba y fueron probados se encontraba “darles palmadas o patadas suaves en el trasero, abrazarlas, indicarles que se apoyaran sobre su pierna cuando se acercaban a su mesa, acariciarles el pelo, mano, pierna, espalda o hacerles cosquillas, hablarles en voz baja muy próximo al oído, besarles en las manos y mofletes o colocar un dedo entre el elástico de la falda y la cintura de una alumna, moviendo la mano de izquierda a derecha siguiendo la línea de la cintura”.

Aun así, los jueces afirmaron que sus gestos y actitudes para con los menores de 10 y 11 años solo buscaban “mostrarse cercano a sus alumnos y conseguir en el aula un ambiente amistoso, relajado y de cierta familiaridad y confianza”.

La sala consideró que las acciones no tuvieron carácter sexual ya que, el maestro no tocó las partes erógenas de las alumnas, los actos los realizaba frente a otros alumnos, los susurros en el oído eran frases sin sentido y las palmadas eran flojas y por encima de la ropa.

Entre los testimonios de las alumnas que fueron grabados y reproducidos en la audiencia, una de las niñas afirmó que a ella no le gustaba sentarse en su regazo por lo que ella se negó a hacerlo y él amenazó: “pues me enfado y no respiro”.

Al finalizar, las juezas consideraron que aunque sus gestos eran “inapropiados”, no consideran que los haya realizado para satisfacer una “apetencia sexual”.