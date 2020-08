Abuelita cumple 103 años y festejó haciéndose su primer tatuaje

La cuarentena ha sido el método más efectivo para hacer frente a la cuarentena que afecta a casi todo el mundo, sin embargo, el encierro también puede resultar complicado en ocasiones, ya que el nivel de estrés sube de manera extrema llevando al ser humano a experimentas momentos muy desagradables, por esa razón y aparte porque fue su cumpleaños, una abuelita de 103 años decidió volverte toda una rebelde.

La mujer de avanzada edad, originaria de Michigan, Estados Unidos, paso varios meses encerrada en un asilo por su seguridad, aunque al paso del tiempo comenzó a deprimirse demasiado, así que para el día de su 103 aniversario optó por darle un cambio radical a su vida.

Dorothy Pollack, explicó que su nieto le insistió por mucho tiempo que se tatuara, pero reconoció que en ese momento no estaba interesada, sin embargo, creyó que era el momento de alocarse así que accedió.

Fue muy emocionante porque hace años mi nieto quería que me tatuara, pero yo no quería, De repente, decidí que me gustaría tener uno. Y si pudiera, una rana", dijo la mujer de la tercera edad.