Estados Unidos.- Una abuelita de 87 años fue atacada por dos hombres al salir de una iglesia en Jersey.

Ana Lagundi, fue golpeada y asaltada cuando regresaba de misa a las 6:30 p.m.

"De repente una persona me empujó y me golpeó", expresó Lagundi a un medio local. "En el piso me golpearon más fuerte y tomaron mi cartera y se fueron".

Abuelita es golpeada brutalmente al salir de misa Foto: Pixabay

Pese a los golpes, la mujer se levanto y se dirigió a casa. Al llegar sus familiares la vieron con la boca llena de sangre y un ojo hinchado.

Lagundi dijo que regresó a su casa orando.

"Jesús, virgen María, ayúdenme, no tengo miedo porque sé que están conmigo", dijo Lagundi de acuerdo al testimonio de una de sus hijas.

La abuelita se recupera de los golpes, pero tiene miedo de regresar a la iglesia.

Vecinos culparon del ataque al retiro de cámaras de seguridad en el área.

"Mientras tuvimos las cámaras hubo pocos problemas", dijo un vecino de Lagundi.

La policía instaló las cámaras después del incidente. También buscan a los sospechosos.