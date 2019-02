Abusó de su novia y la forzó a tener sexo con un perro

Argentina.- Un hombre está acusado de abusar de su novia y de intentar que la penetrara un perro. El adulto podría ser condenado a 13 años de prisión.

La víctima se habría negado a tener relaciones íntimas con el agresor, por ello, la tomó por la fuerza y posteriormente intentó que la penetrara un perro.

El hecho habría ocurrido el pasado octubre del 2016 cuando Paola se presentó en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con múltiples lesiones en su cuerpo.

En ese momento, Paola relató a las autoridades que su pareja sentimental la había atacado y que la había sometido a una serie de acciones ultrajantes -incluyendo un intento de que tuviera relaciones con un perro y la violó provocándole serias lesiones, citó Crónica.

Tiempo después de la declaración de la víctima, Alejandro fue detenido y desde entonces enfrenta la justicia.

Tras alegatos de apertura y el desarrollo de las dos jornadas de debate en el Tribunal Oral en lo Criminal 3, el fiscal Fernando Berlingeri solicitó que el agresor fuera condenado a 13 años de prisión.

Sin embargo, la defensa de Alejandro manifestó que los hechos no ocurrieron como lo había denunciado la víctima, si no que las relación sexual fue consentida por lo que su cliente no había cometido ningún delito por lo que piden la libre absolución.

El próximo miércoles 27 de febrero se dará a conocer el veredicto y la sentencia de Alejandro.