Aceptar el Covid-19 como una enfermedad y no como una emergencia, la nueva estrategia de Europa contra la pandemia

Madrid.- A casi dos años de la pandemia del coronavirus, España se está preparando para adoptar un libro de jugadas Covid-19 diferente, el gobierno está sentando las bases para tratar la próxima oleada de infecciones no como una emergencia sino como una enfermedad que llegó para quedarse.

Con una de las tasas de vacunación más altas de Europa y sus economías más golpeadas por la pandemia, están considerando medidas similares en el vecino Portugal y en Gran Bretaña.

La idea es pasar del modo de crisis al modo de control, abordando el virus de la misma manera que los países lidian con la gripe o el sarampión. Eso significa aceptar que se producirán infecciones y brindar atención adicional a las personas en riesgo y a los pacientes con complicaciones.

Cuando se declaró por primera vez la pandemia de coronavirus, se ordenó a los españoles quedarse en casa durante más de tres meses. Durante semanas, no se les permitió salir ni siquiera para hacer ejercicio . A los niños se les prohibió la entrada a los parques infantiles y la economía prácticamente se detuvo.

Pero los funcionarios atribuyeron a las medidas draconianas el haber evitado un colapso total del sistema de salud. Se salvaron vidas, argumentaron.

El primer ministro de centroizquierda de España, Pedro Sánchez, quiere que la Unión Europea considere cambios similares ahora que el aumento de la variante ómicron ha demostrado que la enfermedad se está volviendo menos letal.

“Lo que estamos diciendo es que en los próximos meses y años vamos a tener que pensar, sin titubeos y de acuerdo a lo que nos diga la ciencia, cómo manejar la pandemia con diferentes parámetros”, dijo el lunes.

Sánchez dijo que los cambios no deberían ocurrir antes de que termine el aumento de ómicron, pero los funcionarios deben comenzar a dar forma al mundo posterior a la pandemia ahora: “Estamos haciendo nuestra tarea, anticipando escenarios”.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que es demasiado pronto para considerar un cambio inmediato. La organización no tiene criterios claramente definidos para declarar al Covid-19 una enfermedad endémica, pero sus expertos han dicho anteriormente que sucederá cuando el virus sea más predecible y no haya brotes sostenidos.

“Es un juicio algo subjetivo porque no se trata solo de la cantidad de casos. Se trata de la gravedad y del impacto”, dijo el Dr. Michael Ryan, jefe de emergencias de la OMS.

Hablando en un panel del Foro Económico Mundial el lunes, el Dr. Anthony Fauci, el principal médico de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos, dijo que el Covid-19 no podía considerarse endémico hasta que descienda a “un nivel en el que no perturbe a la sociedad”.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha aconsejado a los países que hagan la transición a un manejo más rutinario de Covid-19 después de que termine la fase aguda de la pandemia. La agencia dijo en un comunicado que más estados de la UE además de España querrán adoptar “un enfoque de vigilancia sostenible a más largo plazo”.

Poco más del 80 % de la población española ha recibido dos dosis de la vacuna, y las autoridades se centran en reforzar la inmunidad de los adultos con la tercera dosis.

La inmunidad adquirida por la vacuna, junto con la infección generalizada, ofrece la oportunidad de concentrar los esfuerzos de prevención, las pruebas y los recursos de seguimiento de enfermedades en grupos de riesgo moderado a alto, dijo el Dr. Salvador Trenche, director de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. lo que ha llevado al llamado a una nueva respuesta endémica.

El Covid-19 “debe ser tratado como el resto de enfermedades”, dijo Trenche a The Associated Press, y agregó que la “atención normalizada” por parte de los profesionales de la salud ayudaría a reducir los retrasos en el tratamiento de problemas no relacionados con el coronavirus.

El público también debe aceptar la idea de que algunas muertes por COVID-19 "serán inevitables", dijo Tranche.

“No podemos hacer en la sexta ola lo que estábamos haciendo en la primera: el modelo debe cambiar si queremos lograr resultados diferentes”, dijo.

El Ministerio de Salud español dijo que era demasiado pronto para compartir los planes que están redactando sus expertos y asesores, pero la agencia confirmó que una propuesta es seguir un modelo existente de "vigilancia centinela" que se usa actualmente en la UE para monitorear la gripe.

La estrategia ha sido apodada "flu-ización" de Covid-19 por los medios españoles, aunque los funcionarios dicen que los sistemas para la influenza deberán adaptarse significativamente al coronavirus.

Por ahora, la discusión sobre pasar a un enfoque endémico se limita a las naciones ricas que pueden permitirse hablar sobre lo peor de la pandemia en tiempo pasado. Su acceso a vacunas y sólidos sistemas de salud pública son la envidia del mundo en desarrollo.

Tampoco está claro cómo coexistiría una estrategia endémica con el enfoque de "covid cero" adoptado por China y otros países asiáticos, y cómo afectaría eso a los viajes internacionales.

Muchos países abrumados por el número récord de casos de ómicron ya están renunciando a las pruebas masivas y reduciendo los tiempos de cuarentena, especialmente para los trabajadores que solo muestran síntomas similares a los del resfriado. Desde principios de año, las clases en las escuelas de español se detienen solo si se producen brotes importantes, no con el primer caso informado como solía ocurrir.

En Portugal, con una de las tasas de vacunación más altas del mundo , el presidente Marcelo Rebelo de Sousa declaró en un discurso de Año Nuevo que el país había “pasado a una fase endémica”. Pero el debate sobre medidas específicas se apagó cuando la propagación pronto se aceleró a niveles récord: casi 44,000 casos nuevos en 24 horas informados el martes.

Sin embargo, los ingresos hospitalarios y las muertes en el mundo vacunado son proporcionalmente mucho más bajos que en aumentos anteriores.

En el Reino Unido, el uso de máscaras en lugares públicos y los pasaportes Covid-19 se eliminarán el 26 de enero, anunció el miércoles el primer ministro Boris Johnson, diciendo que la última ola había “alcanzado su punto máximo a nivel nacional”.

El requisito de que las personas infectadas se aíslen durante cinco días completos sigue vigente, pero Johnson dijo que buscará eliminarlo en las próximas semanas si los datos del virus continúan mejorando. Las estadísticas oficiales sitúan en un 95% la proporción de la población británica que ha desarrollado anticuerpos contra el Covid-19, ya sea por infección o vacunación.

“A medida que el Covid-19 se vuelva endémico, necesitaremos reemplazar los requisitos legales con consejos y orientación, instando a las personas con el virus a ser cuidadosas y consideradas con los demás”, dijo Johnson.

Para algunos otros gobiernos europeos, la idea de normalizar el Covid-19 está en contradicción con sus esfuerzos por impulsar la vacunación entre los grupos reacios.

En Alemania, donde menos del 73% de la población ha recibido dos dosis y las tasas de infección alcanzan nuevos récords casi a diario , se rechazan las comparaciones con España o cualquier otro país.

“Todavía tenemos demasiadas personas sin vacunar, particularmente entre nuestros ciudadanos mayores”, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Salud, Andreas Deffner.

Italia extiende su mandato de vacunación a todos los ciudadanos mayores de 50 años e impone multas de hasta 1.500 euros a las personas no vacunadas que se presenten al trabajo.

Los italianos también deben estar completamente vacunados para acceder al transporte público, aviones, gimnasios, hoteles y ferias comerciales.