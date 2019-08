Acosan a homónimo del supuesto tirador Texas, en redes sociales

Montgomery, Alabama.- Después de que se diera a conocer el nombre del principal sospechoso del tiroteo en el Paso Texas, algunos usuarios de las redes sociales se dieron la tarea de buscarlo en diferentes las plataformas hasta que lograron dar con un homónimo, para manifestar la desaprobación u odio por el intentado del día sábado.

Ahora el homónimo del supuesto tirador está siendo acosado en las redes sociales por acciones cometidas por una persona que se llama igual a él, en un estado que nunca ha visitado.

El joven acosado se llama Patrick Crusius, vive en la ciudad de Montgomery, Alabama. Manifestó a través de Facebook que jamás ha estado en Texas y que no es el supuesto autor de los crímenes que han cometidos en dicho estado.

Vaya chicos. ¡Yo no soy el tipo que crees que estás buscando! ¡Nunca he estado en Texas y no me veo como el tipo!” expresó en Facebook